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Ege Bölgesi’nin Taşıt Sanayi Meslek Komitesi’ne başkan yardımcısı seçildi

08 Mayıs 2018, 13:31

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nda meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için 4 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, 2018-2022 dönemi için Taşıt Sanayi Meslek Komitesi’ne Başkan Yardımcısı olarak seçildi.



Seçimin ardından yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki sanayi odalarının ve meslek komitelerinin, ekonominin gelişmesi ve sektörel ihtiyaçların tespitleri hususlarında büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Akgün, “Defalarca aktardığım gibi Krone artık Türk nakliyecilerin kendi markası gibi benimsediği bir treyler markası olmuştur. Yüzde 100 Türk çalışan istihdam eden Tire fabrikamızda 2018 yılında inşallah rekor bir ihracat hedefliyoruz. Bu doğrultuda kapasite artışına gittik ve haftalık 80 adet treyler üretimi gerçekleştiriyoruz. Tire’den yaptığımız ihracat ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisine direkt katkımız oluyor. Ancak bu çalışmalarımızı, bölgemizin en önemli sanayi oluşumu olan, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndaki çalışmalara maksimum düzeyde katkı sağlayarak taçlandırmak istedik. Ege Bölgesi’nden başlayarak yurt çapında bir gelişme ve kalkınma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Bu komitenin bir parçası olmaktan ötürü sevinçliyim. Türkiye’nin gelişmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.