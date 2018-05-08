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Türkiye’nin etik lojistik şirketi seçildi

08 Mayıs 2018, 13:23

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertans Logistics, Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen “ETİKA 2017 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” çalışması kapsamında ödüle layık görüldü.







Türkiye’de lojistik hizmetleri sektörünün önemli firmalarından olan, ulusal ve uluslararası lojistik alanında adından söz ettiren Sertrans Logistics, Türkiye'de etik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Türkiye Etik Değerleri Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen “Etika 2017 Türkiye Etik Ödülleri”nde en etik şirketler arasında yer alarak ödüle layık görüldü. 4 Mayıs günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde gerçekleşen törende, ödülü şirket adına Operasyon Direktörü Ayşe Gezer Akalın aldı.



Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada lojistik sektörünün öncü kurumlarından olan Sertrans’ın bugünlere gelmesinin kurumsal değerlerine bağlı kalmasından ve tüm faaliyet ve iş birliklerini etik çalışma anlayışından kaynaklandığını belirtti. Keleş: “Sertrans Logistics, kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören etik ilkelere ve yasal düzenlemelere bağlı kalmaya, kurumsallığın bir gereği olarak toplumsal ve küresel oluşumlarda aktif yer alarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye büyük önem vermiştir. “Etik olma, güvenilir olma, şeffaf olma” bizim olmazsa olmaz prensiplerimiz arasında yer alıyor. Sertrans Logistics bu konularda gerek ulusal gerekse uluslararası müşterileri nezdinde layık olduğu konuma ulaşmış durumdadır. Biz sadece müşteri ihtiyacına göre şekillenen, en yüksek kalitede, en hızlı hizmeti vererek değil, aynı zamanda bu hizmetleri etik ilkelerden ayrılmadan, müşterilerimizle kurduğumuz karşılıklı güvene sadık kalarak ve şeffaflık ilkesiyle yerine getirerek de müşteri algısı açısından en yüksek mertebede yer almakta, farkımızı bu açıdan da ortaya koyuyoruz. Müşterilerimizle uzun soluklu ve kalıcı iş birliği yapabilmemizin en temel sebeplerinden birisi de, bu konulardaki hassasiyetimiz ve ciddiyetimizdir. Önümüzdeki sene 30’uncu yılını kutlayacağımız firmamız sürekli inovasyona, başarı çıtasını daha da yükseğe taşımaya odaklanarak ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde yüksek katma değerli lojistik hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşımımızın bir yansıması olarak, ‘2017 Türkiye Etik Ödülü’ne layık görülmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Etik bilincini artırmak ve gençlere bu anlamda örnek olmak açısından yaptığı çalışmalar nedeniyle Etik Değerler Merkezi’ne de teşekkür ederim’’ dedi.



2011 yılında daha iyi bir Türkiye için, yüksek etik standart ile uygulamaların gelişmesi ve her alanda genç etik liderlerin yetişmesi vizyonuyla Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER), etik anlayış ve bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve etik değerlere önem veren gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak çalışmalarına devam ediyor.







