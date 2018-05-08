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Fevzi Gandur Logistics’te üst düzey atama

Fevzi Gandur Logistics’te üst düzey atama

Tarih 08 Mayıs 2018, 13:17

70 yıllık tecrübesiyle lojistik sektörünün en köklü şirketlerinden olan Fevzi Gandur Logistics’te Satıştan Sorumlu Genel Müdür görevine Cengiz Işıkara atandı.


Kariyerinin neredeyse tamamını satış üzerine kuran Işıkara, bu alanda 22 yıllık bir deneyime sahip. Bu sürenin 11 yılında satış yöneticiliği yapan Cengiz Işıkara, 2002 yılında saha satış sorumlusu olarak işe başladığı DHL Worldwide Express’te satış alanında bir çok farklı görevde bulundu. Son olarak da şirketin Direk Satış Kanalları ve Tele Marketing Müdürü olarak görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Programcılığı eğitimi sonrasında lisansını Preston University’de tamamlayan Cengiz Işıkara’nın satış ile ilgili bir çok ödülü de bulunuyor.

 

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