OpenZeka MARC etkinliğinde mini otonom araçlar yarıştı.

08 Mayıs 2018, 13:08

Son teknoloji ürünü sensör ve yapay zekâ algoritmalarını kullanmak ve otonom araç uygulaması geliştirmek amacıyla OpenZeka tarafından düzenlenen MARC Mini Otonom Araç Yarışması, Bosch Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.



Yakın gelecekte hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin tasarlanması ve yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi konusunda otonom meraklılarını bir araya getiren’nın finali,ana sponsorluğunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıldı.Türkiye’de yapay zekâ algoritmalarının kullanıldığı ilk otonom araç yarışması olma özelliğini taşıyanile hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin tasarlanması ve yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi konularında teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek firmaların ihtiyaç duyacağı insan kaynağının oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.Dünya çapında ‘Yaşam için teknoloji’ geliştiren Bosch, ‘kazasız ve stressiz trafik’ vizyonu doğrultusunda otonom sürüş konusundaki çalışmalarına hız verdi. Şirket, sürücü destek sistemleri, navigasyon sistemleri, aracın içinde ve dışında yer alan bağlanabilirlik çözümleri gibi, otonom sürüş için gerekli olan tüm teknolojinin geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, OpenZeka tarafından organize edilen yarışmaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Bosch olarak otonom araçlarla ilgili teknolojiler geliştiriyoruz. Bugün yaklaşık 4.000 mühendis, Bosch'ta otonom sürüş çözümleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Çok yakın gelecekte sürücülerin araçlarına gitmesi yerine, araçların sürücülere gittiğine şahit olacağız.Bosch, 2020 yılının başından itibaren, Daimler iş birliğiyle tamamen otonom, sürücüsüz otomobillerin yollara çıkmasını sağlayacak. Bu, şehirlerdeki trafik akışını iyileştirecek ve trafik emniyetini artıracak. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanarak, bir paylaşımlı otomobil veya robot taksi siparişini rahatlıkla verebilecek. Robot taksi uygulamasının 2022 yılında tamamen yaygınlaşması öngörülüyor. Bosch’un bu alandaki çalışmalarıyla ağa bağlı ve otonom sürüş, mobiliteyi stressiz ve bunun neticesinde kazasız hale getiriyor. Diğer yandan bu dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının gelişmesine de büyük destek sağlıyoruz. Genç ve heyecanlı arkadaşların yoğun ilgi gösterdiği OpenZeka MARC Mini Otonom Araç Yarışması’nı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu, daha geniş kitlelere yaymak için çalışacağız” dedi.Türkiye’nin ilk mini otonom araç yarışmasını düzenlediklerini belirten OpenZeka Kurucusu Ferhat Kurt ise “OpenZeka olarak vizyonumuzu, yakın gelecekte hayatın her alanında yer alacak otonom sistemlerin tasarlanması ve gerçek hayata dair problemleri çözecek yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi olarak belirledik. Bence bu vizyonu hayata geçirmenin yolu, dünyada gerçekleşen Endüstri 4.0 devrimini ülkemizde uygulayacak ve gelişimine katkı sağlayacak insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. OpenZeka MARC- Otonom Araç Yarışması bu nedenle ülkemizdeki ilk ve katılımcıların sürücüsüz araç geliştirme eğitimi aldığı tek yarışma. OpenZeka olarak 2019 yılında MARC-Otonom Araç Yarışmasını ülkenin geneline yayarak, mümkün olduğunca çok takım eğiterek, bu süreçte bizimle beraber ilerleyen partnerlerimizle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.Lise ve üniversite öğrencileri ile otonom araç meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 4 lise, 13 üniversite ile 6 otonom araç meraklısı takım olmak üzere toplam 170 kişiden oluşan 23 takım katıldı. Takımlar, geçen yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarında atölye çalışmalarında aldıkları eğitimlerle araçlarını geliştirmeye başladılar. Organizasyonun ilk yarışı Şubat ayında Ankara’da gerçekleştirildi. 6 Mayıs’ta yapılan final sonunda ise üniversite liginde, yarışmaya 3 ayrı takımla katılan Trakya Üniversitesi’nden Cleaf Takımı birinciliği kazanırken, lise liginde birinciliği SEV Amerikan Koleji aldı. Şirketlerin yarıştığı ‘Otonom araç meraklıları’ liginde ise Infotech takımı ipi göğüsledi.