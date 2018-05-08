TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Çetur’a 16 adet Prestij SX

Çetur’a 16 adet Prestij SX

Tarih 08 Mayıs 2018, 12:39

Turizm ve personel taşımacılığı alanında hizmet veren Çetur, filosuna 16 adet Prestij SX araç ekledi. Firmanın toplam TEMSA araç sayısı 32 oldu.


Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, TEMSA yurt içindeki araç parkını genişletmeyi de sürdürüyor. TEMSA son olarak, 45 yıllık deneyimi ile sektörünün lider firmalarından Çetur ile satış anlaşması imzaladı.

TEMSA’nın Adana Fabrikası’nda yapılan teslimat törenine, Çetur Filo Kiralama Lojistik ve Satın Alma Müdürü Muharrem Demirörs, TEMSA yetkili bayii Pilavcı Otomotiv Sahibi Hasan Pilavcı ve TEMSA Satış Müdürü Baybars Dağ katıldı.

Filoya 16 Prestij ekledi

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Çetur Filo Kiralama Lojistik ve Satın Alma Müdürü Muharrem Demirörs, 45 yıllık deneyimi ile sektörünün lider firmalarından biri olduklarına dikkat çekerek,
“Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla hizmet verdiğimiz alanlarda ilklerin de uygulayıcısı olduk. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlarda da yüksek kalite standartlarımıza uygunluğunu göz önüne alıyoruz. TEMSA bu noktada önemli paydaşlarımızdan biri diyebilirim. Finansman koşulları, ödeme imkanları, araçları işletme sürecinde yakıt açısından ekonomik olmaları ve satış sonrası hizmet gibi konular TEMSA tercihimizdeki önemli etkenlerden sadece birkaç tanesi. Daha önce 16 araç alımı gerçekleştirmiştik. Bugün filomuza 16 adet Prestij SX araç daha ekledik. Bizi rekabette ön plana çıkaracak sürdürülebilir yatırımlara ihtiyacımız var. Bu nedenle filomuzu büyütmeye müşterilerimize en iyi hizmeti, en iyi araçlarla sunmaya devam edeceğiz. TEMSA yönetimine de bu iş birliği sürecinde gösterdikleri ilgi ve destekler içinde teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Midibüs pazarının lideri: Prestij SX

TEMSA Satış Müdürü Baybars Dağ ise 2018 yılına hızlı bir teslimat süreci ile girdiklerine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen firmaların yatırım tercihinde TEMSA yer alıyor. Özellikle Prestij SX ürünleri geçtiğimiz yıllarda taşımacıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almakla birlikte 27 kişilik midibüs pazarının da lider aracı. TEMSA Prestij SX aracımızı açık ara lider yapan etkenlerin arasında düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforu bulunuyor. TEMSA Prestij SX araçlarımız yüksek manevra yeteneğiyle zorlu koşullara uyum sağlarken, yaygın servis ağıyla kullanım avantajı sağlıyor. Çetur da uzun yıllar iş birliğinde olduğumuz değerli firmalarımızdan bir tanesi. Teslimini gerçekleştirdiğimiz 16 adet TEMSA Prestij SX’in firmaya hayırlı olmasını diliyorum.”






 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Otokar, araç teslimatlarında hız kesmiyor

 Otokar, araç teslimatlarında hız kesmiyor Yol süpürme aracı olarak kullanılacak 14 adet Atlas teslimatı, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler tarafından gerçekl...

Kayseri Tokgöz Hazır Beton filosuna yeni 30 araç

 Kayseri Tokgöz Hazır Beton filosuna yeni 30 araç Kayseri’nin önde gelen hazır beton firmalarından Tokgöz Beton, 30 araçlık yeni yatırımının tamamında MAN’ı tercih e...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı