Çetur’a 16 adet Prestij SX

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08 Mayıs 2018, 12:39

Turizm ve personel taşımacılığı alanında hizmet veren Çetur, filosuna 16 adet Prestij SX araç ekledi. Firmanın toplam TEMSA araç sayısı 32 oldu.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, TEMSA yurt içindeki araç parkını genişletmeyi de sürdürüyor. TEMSA son olarak, 45 yıllık deneyimi ile sektörünün lider firmalarından Çetur ile satış anlaşması imzaladı.TEMSA’nın Adana Fabrikası’nda yapılan teslimat törenine, Çetur Filo Kiralama Lojistik ve Satın Alma Müdürü Muharrem Demirörs, TEMSA yetkili bayii Pilavcı Otomotiv Sahibi Hasan Pilavcı ve TEMSA Satış Müdürü Baybars Dağ katıldı.Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan, 45 yıllık deneyimi ile sektörünün lider firmalarından biri olduklarına dikkat çekerek,“Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla hizmet verdiğimiz alanlarda ilklerin de uygulayıcısı olduk. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlarda da yüksek kalite standartlarımıza uygunluğunu göz önüne alıyoruz. TEMSA bu noktada önemli paydaşlarımızdan biri diyebilirim. Finansman koşulları, ödeme imkanları, araçları işletme sürecinde yakıt açısından ekonomik olmaları ve satış sonrası hizmet gibi konular TEMSA tercihimizdeki önemli etkenlerden sadece birkaç tanesi. Daha önce 16 araç alımı gerçekleştirmiştik. Bugün filomuza 16 adet Prestij SX araç daha ekledik. Bizi rekabette ön plana çıkaracak sürdürülebilir yatırımlara ihtiyacımız var. Bu nedenle filomuzu büyütmeye müşterilerimize en iyi hizmeti, en iyi araçlarla sunmaya devam edeceğiz. TEMSA yönetimine de bu iş birliği sürecinde gösterdikleri ilgi ve destekler içinde teşekkür ediyorum” diye konuştu.ise 2018 yılına hızlı bir teslimat süreci ile girdiklerine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen firmaların yatırım tercihinde TEMSA yer alıyor. Özellikle Prestij SX ürünleri geçtiğimiz yıllarda taşımacıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almakla birlikte 27 kişilik midibüs pazarının da lider aracı. TEMSA Prestij SX aracımızı açık ara lider yapan etkenlerin arasında düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforu bulunuyor. TEMSA Prestij SX araçlarımız yüksek manevra yeteneğiyle zorlu koşullara uyum sağlarken, yaygın servis ağıyla kullanım avantajı sağlıyor. Çetur da uzun yıllar iş birliğinde olduğumuz değerli firmalarımızdan bir tanesi. Teslimini gerçekleştirdiğimiz 16 adet TEMSA Prestij SX’in firmaya hayırlı olmasını diliyorum.”