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Özel günlere özel kampanyalar

Özel günlere özel kampanyalar

Tarih 07 Mayıs 2018, 17:35

Mayıs ayında Renault Clio ve Kangoo modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı yer alıyor.


Diğer modeller için ise 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,29 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı* var.

Renault Finans’tan yüzde sıfır faiz haricinde kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.750TL, diğer versiyonlarında ise 2.500TL ek indirim** uygulanıyor. Kangoo Multix ve Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2.250TL ek indirim sunuluyor. Aynı kapsamda Symbol için 2.500TL, Captur ve Kadjar için 4.000TL, Megane Sedan ve HB (Joy 1.6 benzinli hariç) 3.500TL, Koleos ve Talisman modellerinde 5.000TL, Master ve Trafic ailesinde ise 2.000TL ek indirim bulunuyor.

Mayıs ayında Clio HB 69.900TL, Kangoo 72.800TL, Megane Sedan 85.600TL, Captur 102.350TL, Kadjar 123.700TL, Trafic 97.600TL, Master ise 100.350TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özel günlere özel kampanyalar

Mayıs ayı boyunca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Clio HB satın alımlarında 2.000 TL indirim***, özel günleri nedeniyle ise noter, çiftçi, eczacı ve hemşirelere tüm Renault binek modellerin perakende satın alımlarında 3.000 TL indirim*** yer alıyor. Renault Finans’ta kredi kullanılması halinde ise dosya masrafı alınmıyor.



 

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