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Petrol Ofisi, Ankara’da 2 günde 10 istasyon açtı

07 Mayıs 2018, 17:18

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi, Ankara’da 2 gün içinde 10 istasyonunun açılış törenlerini gerçekleştirdi. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katıldığı törenlerle, Yeni Mahalle’de 3, Sincan’da 1, Gölbaşı’nda 3, Mamak’ta 1 ve Etimesgut’ta 2 adet Petrol Ofisi istasyonu hizmete girdi.