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Gaziulaş, toplu taşıma filosunu tam otomatik şanzıman donanımlı otobüslerle yenilemeyi planlıyor

Gaziulaş, toplu taşıma filosunu tam otomatik şanzıman donanımlı otobüslerle yenilemeyi planlıyor

Tarih 07 Mayıs 2018, 15:45

Allison tam otomatik şanzımanlar, sürücüler için artırılmış performans, yolcular için sarsıntısız, konforlu ulaşım ve filolar için daha az bakım maliyetleri dahil olmak üzere birçok avantaj sunuyorlar.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gaziantep Ulaşım A.Ş. (Gaziulaş), beş yıl boyunca Allison şanzıman donanımlı otobüslerin faydalarını deneyimledikten sonra filosunu tam otomatik şanzımanlar ile yenilemeyi planlıyor.

Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat, toplu taşımada sürücü ve yolcu konforuna verdikleri önemin altını çizerek; “Gaziantep’te çevreci ve konforlu araçlarla toplu taşımayı sürdürmek ve ulaşımda kamu hakimiyetini arttırmak amacıyla Gaziulaş olarak, otobüs işletme planlama ve bakım faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Özellikle sürücü hatalarını en aza indirmesi, kullanım rahatlığı ve yolcu konforu konularında sağladığı katkılardan dolayı tam otomatik şanzıman donanımını tercih ediyoruz” diye belirtti.

 

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