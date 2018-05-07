Ford Trucks'ın yeni çekicisi ekim ayında dünya yollarına çıkıyor

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07 Mayıs 2018, 13:25

Türkiye’de geliştirilip üretilen yeni çekici, Ford Trucks’ın global pazarlardaki büyümesine ivme kazandıracak.

Yenigün: “Yeni çekicimizle global arenadaki rekabet gücümüzü artıracağız”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak sahip olduğumuz yüksek mühendislik yetkinliğimiz ile uluslararası taşımacılığa yönelik geliştirdiğimiz yeni çekicimiz ile global arenadaki rekabet gücümüzü artırırken, üst segmentte standartları yeniden belirleyerek sektördeki öncü konumumuzu da pekiştireceğiz.” dedi.Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, yeni çekicisini ekim ayında pazara sunmaya hazırlanıyor. Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik güç ve 2,50 m. kabin genişliğiyle, en zorlu şartlarda kullanım için geliştirilen güç ve performansı ile konfora odaklı geniş hacimli tasarımıyla üst segmentte standartları yeniden belirleyecek. Ford Trucks, üst segmentteki yeni çekicisi ile gerek Türkiye’de gerekse de global pazarlarda mühendislik ve rekabet gücünü bir üst seviyeye taşıyacak.“Ford Otosan olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta Ar-Ge alanında sürdürdüğümüz öncü rolümüzle sektörün geleceğine yön verecek yatırımlarımızla devam ediyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından büyümesini Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla devam ettiren ağır ticari markamız Ford Trucks ile geçen yıl uluslararası pazarlardaki satışlarımızı yüzde 50 arttırdık. Ford Trucks ile 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olmak ve ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etme hedefliyle global büyüme planlarımızı yürütüyoruz. Ford Otosan olarak sahip olduğumuz yüksek mühendislik yetkinliğimiz ile uluslararası taşımacılığa yönelik geliştirdiğimiz yeni çekicimiz ile global arenadaki rekabet gücümüzü artıracağız. Üst sınıfta standartları yeniden belirleyecek yeni çekicimizle sektördeki öncü konumumuzu da pekiştireceğiz. Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlerimizde yaptığımız kesintisiz yatırımlarla yerlilik oranını sürekli bir üst seviyeye çıkararak Türkiye ekonomisine katma değer sunmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzde geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında yeni başarı hikâyeleri eklemek için şevkle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.