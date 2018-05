Uzun yol ve ağır nakliye çekici portföyüne yeni araçlar ekliyor

Anasayfa » Ağır Ticari

04 Mayıs 2018, 14:28

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerde motor tünelsiz StreamSpace kabine ek olarak 2,5 metre genişliğindeki BigSpace ve GigaSpace kabin seçenekleri sunuluyor.

Mercedes-Benz yıldızı taşıyan Actros çekicilerde, Euro 6 normlarında sunulan 420 ve 450 beygir gücündeki motorlara ilave olarak; 480, 510, 530, 580 ve 630 beygir güçlerinde yeni motorlar ekleniyor.Yeni dönemde, istenilen güçte bir motor, istenilen herhangi büyüklükteki bir kabin ile sipariş edilebiliyor.Mercedes-Benz Türk’ün 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yeni model seçeneklerinin üretimine başlandı. Marka, Mercedes-Benz Actros çekici modelleri için yeni kabin ve güçlü motor seçenekleri sunarak yurtiçi ve yurtdışı nakliye sektöründeki seçenek sayısını artırıyor. Actros çekicilerde, Euro 6 normlarında 420 ve 450 beygir gücündeki motorlara ilave olarak; 480, 510, 530, 580 ve 630 beygir güçlerinde yeni motorlar sunuluyor. Yeni sunulan bu motor seçenekleri ile lojistik sektöründe Mercedes-Benz yıldızı taşıyan çekicilerle daha fazla güç ve performans elde edilebiliyor.Aksaray kamyon fabrikasında üretilen, motor tünelsiz ve 2,5 metrelik genişliğe sahip StreamSpace kabine ek olarak; 1.990 mm ve 2.130 mm iç yüksekliğe sahip BigSpace ve GigaSpace adlı yeni kabinler de üretilmeye başlandı.Mercedes-Benz, sunduğu yeni motor ve kabin seçenekleri ile müşterinin ihtiyaçlarına özel; standartların dışında tercih yapma olanakları tanıyor. Yeni dönemde, istenilen güçte bir motor, istenilen herhangi büyüklükteki bir kabin ile sipariş edilebiliyor. Çekici portföyündeki Park Kliması, Öngörülü Sürüş Sistemi, İleri Aktif Güvenlik Paketi ve farklı beşinci teker yükseklik seçenekleri gibi tüm ilave donanımlar da Türkiye’deki tüm Mercedes-Benz yetkili bayilerinden talep edilebiliyor.Türkiye kamyon pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, yeni Actros çekici modellerinde, segment ihtiyaçları arasındaki yüksek motor gücü, yüksek tork ve düşük yakıt tüketimi sağlayan; Euro 6 normlarında yeni motor seçenekleri sunmaya başladı. Yeni Actros çekiciler, 12.8 litre ve 15.6 litrelik motor seçenekleriyle 420 beygirden, 630 beygire varan geniş bir güç yelpazesine sahip.Mercedes-Benz Türk, çift çeker ve ağır nakliye çekici segmentinde geniş ve güçlü ürün yelpazesiyle Türkiye pazarında gücünü ortaya koyuyor. Mercedes-Benz Actros ve Arocs ağır nakliye çekicileri; 4x4’ten 6x2, 6x4 ve 8x4’e; 6x6’dan 8x6 ve 8x8’e kadar her türlü aks konfigürasyonu, 62 tondan 250 tona kadar geniş bir aralıkta katar ağırlığı seçenekleri, çelik makas ve hava körüklü süspansiyon alternatifleri, farklı kabin ve motor gücü seçenekleriyle sektörün her türlü ihtiyacına en iyi şekilde karşılık veriyor. Sadece Mercedes-Benz tarafından sunulan üstün teknolojiye sahip 16 ileri PowerShift ağır nakliye şanzımanı ve Turbo Retarder Kavrama donanımlarıyla Mercedes-Benz ağır nakliye çekicileri, yüksek teknik kabiliyeti ve düşük işletme giderleriyle rakiplerinden sıyrılarak ön plana çıkıyor.Mercedes-Benz’e özgü, ağır nakliye segmentinde sunulan Turbo Retarder Kavrama ile hidrodinamik kavrama ve birincil retarder tek bir yapıda birleşiyor. Bu güçlü özellik; ağır nakliye segmentinde hassas kalkışlarda, oldukça düşük hız ve yüksek tonajlardaki manevralarda rakiplerine oranla müşterilerine oldukça üstün avantajlar sağlıyor.Bir tork konvertörle kıyaslandığında hidrodinamik kavraması sayesinde aşınmasız tork aktarımı ve ısıl denge sağlayarak en ağır yüklerde, sık dur-kalklarda, uzun süren zorlu manevralar ve aşırı düşük hızlarda dahi azami araç kullanılabilirliği sunarken; yüksek konforu da beraberinde getiriyor.Kalkış her zaman hidrolik kavrama ile gerçekleşiyor; kalkıştan sonra kuru kavrama devreye giriyor ve böylelikle aşınmasız sürüş ile kuru kavramanın ömründe önemli ölçüde artış sağlanıyor. Ağır yüklü araçla rampalarda kalkış esnasında aracın geriye kayması engellenirken, fren pedalı kullanılmadan sadece gaz pedalı ile istenen hassaslıkta ileri ve geri doğru hareket gerçekleştirilebiliyor. İçerisindeki entegre birincil retarder sayesinde, çok düşük süratlerde bile azami frenleme kuvveti ve geri viteste dahi retarder fonksiyonu sağlanıyor. Turbo retarder kavrama ile ayrıca ortalama 1100 devir/dakika ile ağır yüklerde dahi kalkış gerçekleştirilerek önemli ölçüde yakıt verimliliği elde ediliyor.Actros ve Arocs marka çekicilerde, 16 ileri ve 4 geri PowerShift-3 ağır nakliye şanzımanı sunan tek marka olan Mercedes-Benz; kısa vites geçişleri, maksimum ağır nakliye performansı, yakıt verimliliği gibi teknik üstünlükleriyle sektörde dikkat çekiyor.