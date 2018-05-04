PTT’ye 1507 adetlik dev teslimat!

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04 Mayıs 2018, 13:01

Kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan Türkiye otomotiv sektörünün üretim rekortmeni Tofaş, pazara sunduğu hafif ticari araç modelleriyle PTT A.Ş.’nin tercihi oldu.

Posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret alanlarında Türkiye’nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş., ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetlerinde kullanmak üzere 1507 adet Fiat Doblo ve Fiorino’yu filosuna dahil etti. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu PTT A.Ş.’ye yapılan teslimatla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Tofaş’ın gururu olan Doblo ve Fiorino modellerimizin PTT A.Ş. tarafından, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetleri için tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile teslimatını gerçekleştirdiğimiz 1507 aracımızın PTT teşkilatının faaliyetlerine fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satışını gerçekleştirdiği Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modelleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) de tercihi oldu. Türkiye’nin üretim rekortmeni Tofaş, posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret hizmetleri alanında Türkiye’nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş.’ye Türkiye genelindeki posta hizmetlerinde kullanılmak üzere 1507 adet Fiat Doblo ve Fiat Fiorino teslimatı gerçekleştirdi. PTT A.Ş.’ye teslim edilen araçların 1000 kadarını Fiat Fiorino, ortalama 500 adedini ise Fiat Doblo oluşturdu.Son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin en çok üretim yapan tesisi konumuna geldiklerini belirten, “Tofaş fabrikasında üreterek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz Doblo ve Fiorino modellerimiz ise ülkemizde 10 yıldır segmentlerinin lideri konumundalar. Tofaş’ın gururu olan Doblo ve Fiorino’nun PTT tarafından, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetleri için tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile teslimatını gerçekleştirdiğimiz 1507 kadar aracımızın PTT teşkilatının faaliyetlerine fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Türkiye'de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olma başarısını gösteren Fiat Doblo Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 farklı gövde seçeneği sunuyor. 2.2 metre ile 3.4 metre arasında değişen iç mekân uzunluğu, yüksek tavan versiyonunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi ve 1 ton istiap haddi ile sınıfının en iyisi olan Doblo Cargo, yeni nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı başarıyor.Fiat Fiorino’nun Cargo modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor.