Hafif ticari segmentinde yıl boyunca yüksek performans

04 Mayıs 2018, 12:37

Michelin’in dünyadaki 3PMSF kış sertifikalı tek yaz lastiği CrossClimate ürün gamını hafif ticari lastikleri segmentinde geliştirdiği Agilis CrossClimate ile genişletiyor.



Yeni Agilis CrossClimate yenilikçi kauçuk bileşen yapısı ve sağlam lastik sırtı blokları sayesinde her türlü hava koşulunda mükemmel bir tutunma, çekiş gücü, yüksek kilometre ömrü, tüm hava koşullarında emniyet, sağlamlık ve hasara karşı dayanıklılık sunuyor.



Şehir içi sürüşlerde maksimum performans

Sağlam yapısıyla özellikle şehir içi sürüşlerde sıklıkla karşılaşılan kaldırım darbeleri gibi risklere maksimum dayanıklılık sağlayan Agilis CrossClimate, kamyon lastiği teknolojilerinden esinlenerek üst yanak çevresine eklenen özel bloklar sayesinde esnekliğinden ödün vermeden performansını katlıyor.



Ödüllü CrossClimate+’tan ilham alındı

Michelin Agilis CrossClimate lastiklerinin sırt deseni ödüllü CrossClimate+ binek araç lastiğinden ilham alınarak tasarlandı. CrossClimate’ın iki katmandan oluşan yenilikçi lastik sırtı, lastiğe aktarılan ısıyı en aza indiriyor ve zorlu koşullarda dahi lastiğin ısınması azaltıyor. Bu sayede lastiklerden maksimum performans alınabiliyor.



Özel lastik deseniyle %35 daha yüksek km ömrü

Michelin Agilis CrossClimate’ın yüksek teknoloji ve yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilen “V” şekilli lastik sırtında, zorlu kış koşullarında optimum yol tutuş sunmak için kara adeta nüfuz eden keskin kenarlar bulunuyor. Kendinden kilitlemeli çift yönlü kanalları sayesinde lastikleri, her türlü hava ve yol koşulunda yüksek yol tutuş ve rakiplerinin ortalamasından %35 daha uzun kilometre ömrü sunuyor.



Her türlü zeminde maksimum performans

Bir dört mevsim lastiğin ötesinde ıslak zeminde frenleme, kuru zeminde frenleme, uzun ömürlülük, yakıt verimliliği sunan lastikler; soğuk ve karlı zeminde çekiş, frenleme alanlarında maksimum performans sağlıyor.



Agilis CrossClimate, kış koşulları altında toplam 4 bin kilometreden uzun bir mesafe boyunca test edildi. Finlandiya’da Kuzey Kutup Dairesi’nin üst kesimlerinde bulunan Ivalo ve Alp Dağları’nda bulunan Avrupa’nın en yüksek yollarından biri olan 2 bin 715 metre rakımlı Barcelonnette’de gerçekleştirilen testleri Agilis CrossClimate başarıyla tamamladı.