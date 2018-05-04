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TEN-T Days 2018’de doğal gaz filosunu tanıttı.

04 Mayıs 2018, 12:25

Iveco, 2018 Yılının Uluslararası Vanı ödülüne sahip ve 8 vitesli otomatik şanzıman ve doğal gazla çalışan tek hafif ticari araç olan çevreci Blue Power ailesinin bir parçası olan Daily Hi-Matic Natural Power ile test sürüşleri de sundu.



IVECO, şehiriçi taşımadan şehirlerarası ve uzun mesafeli taşıma ile yolcu taşıma görevleri için doğal gazla çalışan panel vanlar, kamyonlar ve otobüslerden oluşan filosunu Ljubljana, Slovenya’da düzenlenen ve Avrupa Komisyonu Genel Mobilite ve Taşımacılık Bakanlığı tarafından teşvik edilen Trans-European Network for Transport (TEN-T) Days konferansında tanıttı.



IVECO, 25-27 Nisan tarihlerinde Ljubljana’da gerçekleştirilen TEN-T Days 2018’e katıldı. Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen konferans Avrupalı Bakanları, Avrupa Parlamentosu Üyelerini ve önemli paydaşlarını taşımacılık, enerji ve dijital bağlanabilirlik ile Avrupa genelindeki taşımacılık ağına bağlı olarak akıllı, sürdürülebilir ve güvenli ulaşıma nasıl katkıda bulunulacağını tartışmak üzere bir araya getiren üst düzey bir AB altyapı politikası toplantısıdır.



Etkinlikte tartışılacak konular arasında vizyon, hedefler ve politik önlemler aracılığıyla alternatif yakıtlar piyasasını geliştirmeye ayrılan bir oturum da düzenlenmiştir. Toplantıya katılan tek kamyon üreticisi olan IVECO, doğal gazla çalışan vanlardan ve kamyonlardan oluşan tüm filosunu tanıtarak Daily Hi-Matic Natural Power van için test sürüşleri sundu.



IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte: “IVECO, şehir içi otobüslerimiz veya kapıya teslimat ve hipermerkezler için Daily gibi elektrikli araçlar geliştirirken aynı zamanda metanın ve biyometanın, çok çeşitli taşımacılık uygulamalarında ekonomik sürdürülebilirlik konusnda yüksek CO2 düşüşü sunan dizel alternatifi olduğunu açık bir şekilde görmüştür.”



IVECO, doğal gazla çalışan tam bir filo sunuyor

IVECO, kentsel alanlardaki hava kalitesi sorununa çözüm bulmak ve sera gazları salınımını düşürmek için doğal gazın en etkili teknoloji ve olgun, makul fiyatlı bir çözüm olduğunu erken keşfetmiştir. Doğal gaz, kısa ve orta vadede, IVECO’nun ileri düzey Natural Power teknolojisi ve hafif ticari araçlardan ağır iş tipi uzun mesafe kamyonlarına ve otobüslere kadar doğal gazla çalışan tüm filosuyla yaygın kullanım beklentilerini karşılayan tek yakıttır: Bu alternatif çekiş, bugün gerçek olmuştur.



TEN-T Days’te test sürüşü için bulunacak olan Daily Hi-Matic Natural Power, IVECO’nun “2018 Yılının Uluslararası Vanı” ödülünü alan Daily Blue Power sürdürülebilir ailesine aittir. Bu araç, sektördeki 8 kademeli otomatik şanzımana sahip sıkıştırılmış doğal gazla çalışan motorlu ilk Hafif Ticari Araçdır. Mükemmel bir kombinasyon sunarak şehir taşımacılığı için zaten en iyisi olan çözümü daha da iyileştiriyor: IVECO’nun Natural Power teknolojisinin sürdürülebilirliği ve sınıfına özel Hi-Matic şanzımanın mutlak sürüş keyfi. Kabinin olağanüstü rahatlığı, aracın son derece sessiz çalışmasıyla geliştirilmiştir ve çevresel performansı olağanüstüdür: Gerçek sürüş koşullarında ve kentlerde CO2 salınımları eşdeğer dizel modeline göre %5 daha düşüktür. Biyometanla sıfıra son derece yakın olabilir. CNG’nin düşük fiyatı sayesinde mükemmel yakıt ekonomisi sunar. Bu da dizele kıyasla %35’ten fazla maliyet tasarrufu sağlar.



Eurocargo Natural Power, 750 Nm yüksek tork ve 210 Hp güç çıkışı sunan altı silindirli CNG motora sahiptir. Özellikleri ve taşıma kapasitesi dizel eşdeğeriyle aynıdır ve maksimum aralığı 400 km’dir. “Şehrin sevdiği kamyon” olarak bilinen ve “2016 Yılının Uluslararası Kamyonu” ödüllü Eurocargo filosunun bir parçası olan Eurocargo Natural Power, düşük salınımları ve sessiz çalışmasıyla (Piek onaylı, gürültü salınımları 72 dB’den düşük) özellikle büyük şehirlerde evinde gibidir; yani sınırlı trafik bölgelerinde çalışabilir ve gece çalışması için idealdir.



İngiltere’de Yılın Düşük Karbonlu Kamyonu ödülü alan Stralis NP 460, özellikle uzun mesafe taşımaları için özel olarak tasarlanan ilk doğal gazla çalışan kamyondur. Tüm görevlere hizmet etmesi için tasarlanmış son nesil otomatik şanzımana sahip doğal gazla çalışan ağır tip kamyonlardan oluşan tek bütün filodur. En zorlu uzun mesafeli görevleri yerine getirmek için sürdürülebilirlik, performans, üretkenlik ve otonomiyi bir araya getirir. Sıkıştırılmış (CNG) veya Sıvılaştırılmış Doğal Gazla (LNG) ve 460 hp güçle çalışabilen Stralis NP 460’ın tekli yakıt LNG modeli 1600 km’ye kadar otonomiye sahiptir. Biyometanla, Euro VI sınırlamalarına kıyasla Partikül Madde ve NOx salınımlarında büyük ölçüde azalma sağlar. CO2 salınımları da %95’e kadar azaltılmıştır. Ayrıca, 71 dB’den az olan son derece sessiz çalışmasıyla gürültü kirliliğini büyük ölçüde azaltır. IVECO’nun Toplam Sahip Olma Maliyetini dizel kamyona kıyasla %9’a kadar azaltan en iyi yolda yakıt verimliliği teknolojilerine sahiptir. Devrimsel nitelikteki Stralis NP 460, taşımacılık operatörlerine gerçekten sürdürülebilir lojistiğin rekabetçi avantajını sunar.



12 metrelik bir otobüs olan IVECO BUS Crossway Low Entry Natural Power, çevresel hedefleri karşılayıp şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı zorluklarıyla mücadele etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu doğal gazla çalışan model, operasyonel verimlilik ve çocuk yönlülük gibi Crossway filosunun başarısını sağlayan tüm özelliklere sahiptir ve ayrıca, alternatif tahrik sisteminin tüm avantajlarını sunar. Şehirlerarası kategoride “2018 Yılının Sürdürülebilir Otobüsü” ödüllü bu araç, birçok niteliği için ödül kazanmıştır. Bu özelliklere, iç yüksekliği optimize eden ve piyasadaki en düşük toplam dış yüksekliği (3210 mm) sayesinde aracın her koşulda çalışabilmesini sağlayan CNG depolarının tavana entegrasyonu ile 600 km’ye kadar menzile sahip olması dahildir. Ayrıca, çevre dostudur ve yakıt verimli Cursor 9 NP motoruna sahiptir.









