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Kars Turgut Reis Turizm, filosunu genç tutuyor.

04 Mayıs 2018, 12:11

Kars Turgut Reis Turizm, alımını gerçekleştirdiği 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 model otobüs ile filosunu güçlendirdi.





Kars merkezli, şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Kars Turgut Reis Turizm; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Erzurum’dan 5 adet Tourismo16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. Bu teslimat ile birlikte Kars Turgut Reis Turizm’in filosunda hepsi Mercedes-Benz marka otobüs olmak üzere toplam 25 adet araç bulunuyor.



Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan ile Kars Turgut Reis Turizm yöneticileri Tolgahan Reis ve Ali Fuat Reis katıldı.



Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Değerli iş ortağımız Kars Turgut Reis Turizm ile bir kez daha işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD alımları için kendilerini tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz; bol kazançlı ve hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz Gelecek Erzurum’a da bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz.” dedi.



Kars Turgut Reis Turizm Firma Yetkilisi Tolgahan Reis ise, “Hedefimiz araç filomuzu her daim genç tutmak. Bu sefer de tercihimizi Mercedes-Benz’den yana kullandık. Çünkü Mercedes-Benz’in geniş servis ağının olması, araçların 2. El fiyatlarının yüksek olması ve kolay parça bulunabilirliği bizim için oldukça önemli etkenlerdir. Biz yolcularımız ile aile olduğumuz için onların rahat etmeleri ve memnun olmaları bizim için çok önemlidir. Müşterilerimize 2+1 konforu ile hizmet veriyoruz ve bu hizmeti yeni Tourismo araçlarımız ile daha kaliteli hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden Mercedes-Benz’in kalitesini ve bize verdiği güveni tercih ettik. Alımı bölge bayimiz Gelecek Erzurum’dan gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olmasını temenni ederiz.” diye konuştu.









