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Yeni teknolojilerini Dubai’de tanıttı.

03 Mayıs 2018, 15:58

Mutlu Akü, sektöründeki en yeni teknolojileri Automechanika Dubai Fuarı’nda sergiledi.



Türk Akümülatör sektörünün önemli markalarından Mutlu Akü, 1-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Automechanika Dubai’de Lityum-iyon akülerinden Start&Stop akülere, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün yelpazesini katılımcılara tanıttı. Afrika, Asya, Ortadoğu ve BDT ülkelerinin pazarlarıyla bağlantı sağlamayı ve 2 bine yakın sektör profesyoneliyle temaslar kurmayı mümkün kılan Automechanika Dubai’de Mutlu Akü’nün yeni teknolojileri büyük ilgi gördü.



Karbon salınımını azaltmak için Start-Stop akü



Mutlu Akü standında tanıtlan ürünlerin başında Start&Stop aküler geldi. Mutlu Akü’nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri EFB (Geliştirilmiş Sulu Tip) ve AGM (Kuru tip) olarak iki tipte üretiliyor. Yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlanmış. Bu aküler, standart aküler gibi sulu tipte. Güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 2 kat ömür dayanımına sahip. AGM teknoloji aküleri de ileri düzeyde Start&Stop özellikli araçlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış. Kurşun asit akü teknolojisinin ulaştığı son nokta olan VRLA (valf regüleli kurşun asit) AGM (absorbed glass mat – emdirilmiş cam elyaf) tipte. Sahip olduğu bu yeni teknoloji sayesinde standart sulu akülere oranla daha yüksek marş gücü ve ömür dayanımına sahip.



Geleceğin teknolojisi Lityum-İyon aküler



Mutlu Akü’nün Tuzla’daki üretim tesislerinde yer alan AR-GE Merkezi’nde, konusunda uzman mühendisleriyle geliştirdiği Lityum-iyon aküler de; fuarda ilgi odağı oldu. Çevre dostu olmaları ve daha az fosil yakıt tüketimleri nedeniyle dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başlanan hibrit araç teknolojisine artan taleple, araç üreticileri de tercihlerini lityum-iyon akülerden yana kullanmaya başladı. Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum-İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.



Daha düşük hacim daha fazla enerji



Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Lityum iyon aküler kurşun asit akülere göre daha uzun ömre sahip.









