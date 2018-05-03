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Yepyeni motor seçeneği!

Yepyeni motor seçeneği!

Tarih 03 Mayıs 2018, 15:48

Fiat Professional ürün gamının tecrübeli üyesi Doblo, 2018 yılında da iddiasını ortaya koymaya devam ediyor.

Sınıfının en güçlüsü 1,6 litrelik turbo beslemeli 120 HP gücündeki Multijet dizel motorun ardından, Doblo’nun motor gamına yepyeni bir motor seçeneği daha katılıyor. Fiat Doblo 1,4 litrelik 95 HP gücündeki benzinli Fire motor seçeneği ile 66 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

Tofaş fabrikasında üretilen; Fiat Professional Ailesi’nin tecrübeli üyesi Doblo'daki yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Sınıfının en güçlüsü 1,6 litrelik 120 HP gücündeki turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğinin hemen ardından, Doblo motor gamına yepyeni bir motor seçeneği daha katılıyor. Birçok Fiat modelinde kendini ispatlayan 1,4 litrelik 95 HP güç ve 127 Nm tork değerine sahip olan benzinli Fire motor seçeneği, 100 km'de ortalama 7.4 litrelik yakıt tüketimiyle de dizelleri kıskandırıyor. Ekonomik olduğu gibi aynı zamanda teknoloji ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Fiat Doblo, konfor seviyesiyle de binek otomobilleri kıskandırıyor.

 

Yeni 95 HP'lik benzinli Fiat Doblo Ailesi’nde; ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları bir arada sunuluyor.

 

Doblo Combi gövde seçeneği ve Safeline, Premio ve Premio Plus donanım seviyeleri ile tercih edilebilen benzinli Fiat Doblo Ailesi, 66 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla bayiilerdeki yerini alıyor.




 

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