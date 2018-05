Anasayfa » Güncel

Ücretsiz internet dönemi

03 Mayıs 2018, 15:18

Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Motorcu Dostu İstasyon, Araçtan Öde ve elektrikli araçlar için hızlı şarj gibi öncü hizmetlerle sektörde fark yaratan Aytemiz, şimdi de istasyonları içerisinde “ücretsiz internet” sağlayarak, şaşırtan hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.



Yurt genelinde 600’e yakın sözleşmeli bayisi ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası olarak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Aytemiz, istasyonlarında sunmaya başladığı ücretsiz internet hizmeti ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Son dönemde “Motorcu Dostu İstasyon” ve elektrikli araçlar için sunduğu “hızlı şarj” noktalarıyla sektöre öncülük etmenin yanı sıra “Araçtan Öde” hizmetiyle de adından söz ettirerek tüketicinin dikkatini çekmeyi başaran Aytemiz, şimdi de istasyon ve hizmet alanlarında, ücretsiz internet sunmaya başlıyor.



Aytemiz olarak, tüketicinin menfaatini gözeten istasyonlarla hizmet verdiklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu kapsamda hayata geçirdikleri yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerle, akaryakıt sektöründeki en değerli perakendecilerden olma iddiasını koruduklarını söyledi. Son dönemde hayata geçirdikleri şaşırtan hizmetlerin yanına şimdi de, ücretsiz internet hizmetini ekleyerek, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Ahmet Eke, “Başlangıçta ülke genelinde 100 istasyonumuzda kablosuz internet hizmetini ücretsiz olarak müşterilerimize sunacağız. Talep ve ihtiyaca göre, bu sayıyı zamanla ve bölgeler itibariyle artırmayı planlıyoruz. Yeni market ve tuvalet konseptimiz ile istasyonlarımızda daha fazla vakit geçiren müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri onlara sunarak ve şaşırtan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek adımızdan söz ettirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.



Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefi ile hareket eden Aytemiz’in, tüketicilere hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak hizmetleri hayata geçirdiğini anımsatan Ahmet Eke, bu konuda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını vurguladı. Ahmet Eke, “Aytemiz olarak her zaman müşterilerimizi dinliyor, talep ve istekleri doğrultusunda yeni hizmet ve ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu noktada teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin vakti her şeyden kıymetlidir. Onlara istasyonlarımızda yakıt alımı, yağ değişimi, market alışverişi ya da yıkama esnasında, ihtiyaç duydukları kesintisiz, hızlı ve ücretsiz internet hizmetini sunuyoruz” diye konuştu.















“Hızlı Şarj Noktaları Sayısı 6’ya Çıkacak”



Ahmet Eke, sıcacık bir çay veya kahveden hızlı internete, elektrikli hızlı şarj noktasından tertemiz tuvaletlere kadar tüketicinin seyahatleri sırasında mola verdiğinde öncelikli olarak tercih edeceği akaryakıt markası olmayı hedeflediklerini vurguladı. Eke “otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç konusundaki dönüşüme en hazır marka olduğumuzu göstermek ve sektöre öncülük etmek adına, ilki Bursa olmak üzere İstanbul ve Ankara’daki 3 istasyonumuzda kurduğumuz elektrikli hızlı şarj noktalarını, kısa bir süre içerisinde 6’ya çıkarmayı hedefliyoruz. İstasyonlarımızda kurulan bu şarj noktalarının en ayırıcı özelliği elektrikli otomobillerin 25 dakikada %80 oranında şarj edilebilmesidir. Türkiye’nin farklı illerinde kurulacak hızlı şarj noktalarını, müşterilerimizin taleplerini ve elektrikli araç satışlarını göz önünde bulundurarak hızla uygulamaya alacağız. Önümüzdeki yıllarda üretilmesi planlanan milli otomobilin elektrikli olacağı öngörüsü ile şarj noktalarını ülke geneline yaymak için yine en hazır marka olduğumuzu düşünüyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden akaryakıt markası olarak yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerimizle şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.