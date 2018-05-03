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Uluslararası pazarlarda, satış gelirlerini %47 artırdı

03 Mayıs 2018, 14:53

Hem lastiğin hem de yeniliğin lideri Brisa, 2018 yılında toplam ciro ve ihracatını artırma hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

Yılın ilk çeyreğinde, pazar liderliğini sağlamlaştıran Brisa’nın toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre, adetsel olarak %28 arttı. Brisa uluslararası satışlarında yeni bir rekora imza atarak, tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirdi.



Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde %47 oranında artış sağlayan Brisa, FAVÖK tutarında da %52’lik büyüme gerçekleştirdi.



Sabancı Holding iştiraklerinden Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2018 yılı 1. çeyrek dönemi finansal performansını açıkladı. 2017 yılında açılan Ar-Ge Merkezi ve 2018 yılında başlangıç üretimlerine başlayan ikinci fabrikası ile şirket, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yeni atılımlarıyla gücünü artırdığı bir dönemi geride bıraktı. Brisa, yılın ilk çeyrek döneminde toplam satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre adetsel olarak %28 artırdı ve net satış gelirlerinde %47 oranında bir büyüme sağladı. Brüt kâr seviyesini geçen seneye göre %26 arttıran şirket, FAVÖK seviyesinde de geçen seneye göre %52 artış ile 105,5M TL’lik büyüklüğe ulaştı.

Küresel lastik sektörü, otomotivdeki olumlu gelişmelere paralel olarak potansiyelini gerçekleştiriyor. Son 5 yılda %13 büyüyen sektör, 2017 yılını %3,1 oranında büyüme ve 1,86 milyar satış adedi ile kapattı. Bu büyümenin, bölgesel dalgalanmalar olmakla birlikte, toplamda devam edeceği öngörülüyor. Gelecek 5 yılda küresel lastik pazarı satış adetlerinin 2 milyarın üzerine çıkmasını bekleniyor.

Pazarda bu gelişmelerle, “sürücülerin toplam yolculuk tecrübesinin yenilik lideri” olarak, müşterilerinin yolculuğunu lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirmek için yeni atılımlar içinde olduklarına değinen Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Türkiye lastik sektörü liderliğimizi bu yıl ileri taşımaya kararlıyız. Rekabetin her geçen gün arttığı uluslararası ve ulusal pazarda insana yakınlığımızla, yenilikçiliğimizle, teknolojimizle ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz.

Uluslararası alanda; Lassa markamız ile ihracat rekoru kırdık. Bu da küresel ölçekte tercih edilirliğimizi ve başarımızı kanıtlıyor. Bazı segmentlerde %10’lara varan oranlarda daralan Avrupa pazarında, çift haneli büyüme kaydettik. Böylece yıl sonunda ihracat hedeflerimize ulaşmak için önemli başarılar elde ettik.

Ülkemizde de; Brisa liderliğini de güçlendirmeye devam ediyor. Yolculuğun yeniden keşfedilmesi yolunda, Ar-Ge’mizi, dijital dönüşümü ve lastik ötesi hizmet yeniliklerini üç temel önceliğimiz olarak belirledik. Yenilik liderliği bizim için sektörde oyunun kurallarını değiştiren şekilde müşterilerimize değer katmaktır. 2017 yılında topluma ve müşterilerimize yakın olmak için başlattığımız saha çalışmalarımız hızla meyvelerini veriyor. Kuvvetli bayi teşkilatımız, sağlam iş birliklerimiz, dijital dönüşümü içeren yenilikçi hizmetlerimiz, artan Ar-Ge ve üretim gücümüz ile 2018 yılı ilk çeyrek döneminde net satış gelirlerimizi bir önceki seneye kıyasla %47 oranında artırma başarısı gösterdik. Markalarımız, kendi segmentlerinde liderliklerini güçlendirirken, Brisa pazar payını artırdı. Hedefimiz, hem toplam satış gelirlerimizde hem de ihracatımızda büyümeyi sürdürülebilir kılarak pazarda yalnızca kalitede ve büyüklükte değil, yenilikte de liderliğimizi ilerletmektir” dedi.

Şirket, 2018 yılı ilk çeyrek döneminde uluslararası standartlarda, kaliteli, yenilikçi ve güvenilir ürün ve hizmetler sunma kararlılığını taçlandıran önemli bir başarıya da imza attı. Kalite ve teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmede iş birliği ile rekabetçilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda sektörde fark yaratan kurumlara sunulan “Otomotiv Sanayi Derneği OSD’nin Yan Sanayi Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Brisa, tüm segmentlerde yeniliğin lideri

2018 yılının ilk çeyrek döneminde, Türkiye yenileme kanalı lastik pazarında, hem pazar hem Brisa satışları yıla güçlü bir performansla başladı. Kış döneminde, hava sıcaklıklarının mevsimin üstünde seyretmesi nedeniyle yaz lastikleri segmentinde büyüme kaydedilmesinin etkisi ile binek ve hafif ticari araç lastikleri pazarında bir önceki döneme kıyasla çift haneli bir büyüme gözlendi. Bu ortamda Brisa; Bridgestone, Lassa, Dayton markaları ile hem tüketici ürünleri hem de ticari araç lastikleri segmentlerinde pazarın üzerinde üstün bir performans gösterdi ve pazar payı kazandı.

Yılın ilk çeyreğinde, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine paralel bir performans sergilerken, toplam otomotiv pazarı %2 oranında büyüme kaydetti. Brisa, bir önceki yılın aynı dönemine göre, otomotiv firmalarına satış adetlerinde, binek ve hafif ticari araç lastikleri, otobüs-kamyon lastikleri ve midibüs-kamyonet lastikleri segmentlerinde üstün bir performansla çift haneli büyüme kaydetti.

Brisa; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton, Kinesis markalarının yanı sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.