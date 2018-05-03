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Şimdi yepyeni !

03 Mayıs 2018, 14:27

Komatsu’dan kabin güvenliği artırılmış yepyeni M0 teknolojili ekskavatör

Müşterilerine bütünsel hizmet sunma vizyonuyla hareket eden Temsa İş Makinaları’nın 35 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu markası, PC200-M0 ekskavatörünü müşterilerinin de görüşlerini göz önünde bulundurarak yeniledi. Operatör ve çevresi için güvenlik ve emniyet özellikleri ön planda tutularak tasarlanan yeni PC200-M0 hidrolik ekskavatör modelinde, önceki modellerden farklı olarak geri görüş kameraları, kabin üzerindeki yürüme alanlarında güvenlik bantları ve operatör dostu ergonomik kısa levye özelliği ön plana çıkıyor.



En son teknoloji ile donatılan PC200-M0 ekskavatörün ROPS adı verilen ve devrilmelere, darbelere karşı korumalı olarak üretilen operatör kabini seviye-2 sertifikası ile seviye-1 ile sertifikalandırılan piyasadaki muadillerinden 8 kat daha dayanıklı olacak şekilde dizayn edildi.



Tüm diğer Komatsu iş makinaları gibi, dayanıklı, verimliliği yüksek, kullanımı kolay, yüksek kepçe kapasitesi ve performansının yanı sıra ekstra özeliklerle de donatılan yeni PC200-M0 hidrolik ekskavatör, Temsa İş Makinaları güvencesiyle müşterilerinin yanında.





Temsa İş Makinaları Hakkında

Temsa İş Makinaları, iş makinaları ve maden makinaları üretiminde dünyanın lider markası Komatsu ile birlikte, Volvo Trucks, Crown, Terex Finlay, Dieci markalarının distribütörlüğünü yürütmektedir.



Temsa İş Makinaları; temsilciliğini yaptığı markaların satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin yanı sıra kiralama hizmeti ve ikinci el satış ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Tüm bu hizmetler inşaat, madencilik, endüstri, çelik, seramik, ağaç sanayii, enerji gibi farklı sektörlerdeki müşterilere sunulmaktadır. İstanbul merkez ofisi ve 38 ildeki satış ekibi, Ankara ve İstanbul'da teknik merkezleri ve tüm Türkiye'ye yayılmış 70 yetkili servisiyle müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaktadır.



Temsa İş Makinaları, 2014 yılından bu yana Sabancı Topluluğu ile Japon Marubeni Gruplarının %51-%49 ortaklığında bir Türk-Japon ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

