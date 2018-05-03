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İhracat pazarlarına Burkina Faso da eklendi
03 Mayıs 2018, 14:10
Geçen ay inşaat sektörünün Paris buluşmasında yerini alan ve ürünlerini sergileyen Yalçın Dorse, mayıs ayına ihracatla başladı.
Güney Afrika bölgesinde yer alan Burkina Faso ‘ya 1 adet 4 akslı ve 1 adet 6 akslı lowbed teslimatı yapan Yalçın Dorse, bu teslimatla ihracat yaptığı ülkelerin arasına Burkina Fuso’yu da eklemiş oldu.
Danimarka’ya da bir 3 akslı ve bir de 4 akslı lowbed olmak üzere iki araç gönderildi. Danimarka, Yalçın Dorse ürünlerinin en yaygın kullanıldığı Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Yalçın Dorse Genel Müdürü Yalçın Şentürk, “Ülkemizin yanı sıra birçok ülke fiyat – kalite performansımızın yüksekliğini biliyor ve ürünlerimizi tercih ediyorlar” dedi.
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