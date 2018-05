Koçaslanlar Hadımköy Şubesi’ni Dünya Başkanı açtı

Anasayfa » Ağır Ticari

30 Nisan 2018, 18:31

20.yıl kutlamaları nedeniyle Türkiye’de bulunan Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Renault Trucks’ın İstanbul Hadımköy’deki yeni servisinin açılışına katıldı.Dünya Başkanı

Türkiye’de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan Renault Trucks, yetkili bayisi Koçaslanlar Otomotiv ile İstanbul Hadımköy’deki yeni hizmet noktasının açılışını gerçekleştirdi. Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc’un katıldığı açılışa Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ev sahipliği yaptı.Renault Trucks kullanıcıları olan çok sayıda filo ve şirket yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve Dünya Başkanı Bruno Blin açılış konuşmalarını yaptılar.Açılış konuşmasında Renault Trucks’ın global stratejisinde Türkiye’nin önemine değinen Bruno Blin; “Renault Trucks olarak son üç yılda gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar Euro’luk ek yatırımımız ile araçlarımızı daha da geliştirdik. 2017 yılında Renault Trucks, tüm dünyada %4’lük bir büyüme yaşayarak önemli bir başarıya imza attık. Bu başarıyı, Türkiye’de de devam ettiriyoruz. Türkiye, 16 ton ve üzeri ağır ticari araçlar pazarında Avrupa’da ön sıralarda yer alıyor. Bulunduğu konum itibariyle gelişmiş lojistik sektörü ve inşaat alanındaki büyük yatırımlar, Türkiye’yi Avrupa pazarının önemli bir bölgesi yapıyor. Türkiye’de 20. yılımızı kutluyoruz ve uzun zamandır özenle yürüttüğümüz operasyonumuz sayesinde pazarda en önemli oyunculardan biri olarak yer alıyoruz” diye belirtti.Türkiye’de satış ve satış sonrası güçlerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının altını çizen Blin; “Geçtiğimiz yıl, Türkiye’de çekici pazar payımızı yüzde 8,3'e yükseltmeyi başardık. Kamyonlarımız için de Türkiye'de inşaat sektöründeki potansiyeli görüyoruz. Bu yüzden inşaat segmentindeki en önemli ticari araç üreticilerinden biri olmayı hedefliyoruz. K serisi bu alanda sektörde en gelişmiş araç diyebiliriz” şeklinde açıkladı.Türkiye’de hizmet ve servis ağlarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerinin altını çizen Bruno Blin; “Renault Trucks kamyon ve çekiciler, zaten performansları ve yakıt verimlilikleri ile tüm dünyada tercih ediliyor. Araçlarımız, yakıt tasarrufları ile pazara liderlik yapıyor. Ancak işimiz araç üretimi ile bitmiyor. En önemlisi güçlü bir hizmet ağına sahip olmak ve müşterilerimize operasyonel maliyetlerini düşürebilecekleri hizmetler sunarak toplam sahip olma maliyetlerini en ideal noktaya taşımak. Ticari araçların, hizmet dışı kaldığı her bir dakika, maliyet demektir. Bu nedenle bizim en önemli görevimiz, araçları sorunsuz ve en yüksek performansta yollarda tutmak. Bunun için de satış sonrası hizmet ve servis noktalarına yatırım yapmak önemli” dedi.Renault Trucks’ın Türkiye’de atağa kalktığını belirten Sebastien Delepine ise açıklamasında; “Renault Trucks olarak Türkiye’de yeni bir dönem başlattık ve 20. yılımızla bunu pekiştiriyoruz. Türkiye'de 25.000'in üzerinde Renault Trucks aracı aktif olarak hizmet veriyor. Ayda yaklaşık 4.000 Renault Trucks kamyon ve çekiciler, yetkili bayilerimizde servis hizmeti alıyor. 2017 yılında 4 yeni Renault Trucks satış ve satış sonrası noktasını hizmete sunduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Hadımköy tesisi ile Türkiye genelinde 14 şehirde 17 hizmet noktasına ulaştık” diye belirtti.Hadımköy tesislerinde yılda 6.000 araca hizmet vermeyi planladıklarını açıklayan Sebastien Delepine; “2018 yılında üç satış ve satış sonrası servisimizi daha hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi. Satış sonrası hizmetler ile zaten yüksek olan Renault Trucks 2.el değerini daha da arttırmayı planladıklarına değinen Delepine, ikinci el araç satışlarına da ağırlık vereceklerini söyledi.43 yıllık sektörel deneyimi ile Koçaslanlar Otomotiv, 20 yıldır Renault Trucks’ın yetkili bayisi olarak hizmet sunuyor. İstanbul Orhanlı’daki hizmet noktalarından sonra Hadımköy’deki yeni plazalarının açılışını gerçekleştirdiklerini değinen Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, burada da satış, satış sonrası ve yedek parça hizmetlerini vereceklerini belirtti. Yeni tesisleri ile ilgili bilgi veren Koçaslan; “5470 metrekare açık, 2530 metrekare kapalı olmak üzere toplam 8.000 metrekarelik alanda hizmet vereceğiz. Servis bakım onarım için 9, kaporta için 2 hol ayrılmış olup 30 araca aynı anda hizmet verilebilecek alana sahip” dedi.Renault Trucks’ın 2019'da yeni elektrikli araç serisini sunacağına değinen Bruno Blin; “Elektrikli kamyonlarımız, gerçek taşımacılık koşullarında müşteriler ile test edildiği on yıllık bir deneyime dayanıyor. Şehir içinde kullanılmak üzere tasarlanan sıfır emisyonlu elektrikli kamyonların, çok yakın zamanda şehir merkezinde atık toplama ve dağıtım alanında vazgeçilmez bir çözüm olması bekleniyor. 2019 yılında araçlarımızın pazara sunulması ardından ilerleyen zamanlarda Türkiye’den de bu kamyonlara talep geleceğine inanıyoruz. Orta vadede Türkiye’de elektrikli kamyonları görmeye başlayabiliriz” diye belirtti.