Allison tam otomatik şanzıman donanımı Busworld Türkiye’de sergilendi

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30 Nisan 2018, 18:23

Hem sürücüler hem de yolcular için sarsıntısız ve konforlu ulaşım sunan Allison T 2100 Torqmatic donanımlı Isuzu Novociti Life, Busworld Türkiye Fuarı’nda sergilendi.

Allison T2100 şanzımanlar, motorları 172kW (230hp) gücüne kadar olan şehir içi otobüsler için tasarlanıyor. Novociti Life, sürüş konforu, yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyetleri için sağladığı avantajlar nedeniyle T 2100 donanımıyla sunuluyor. Tüm Allison tam otomatik şanzımanlarda olduğu gibi T2100 modeli de Allison’ın Kesintisiz Güç Teknolojisi sayesinde daha sarsıntısız, kesintisiz ve üstün bir hızlanma sağlarken tam güçle vites değiştirilmesine olanak tanıyor.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Novociti Life modelini Allison tam otomatik şanzıman donanımı ile sunduklarını belirterek; “Aracımızın tasarımı, engelli bireylerin ve yaşlıların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları için alçak tabanlı olarak tasarlandı. Bu noktada ilk amacımız, yolcu ve sürücü konforunu sağlamak. Allison şanzımanların neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif vites geçişleri sayesinde konfor, maksimum düzeye ulaşıyor” diye belirtti.Arıkan, Allison T2100 şanzıman donanımını tercih etmelerindeki ikinci önemli nedeninyakıt tasarrufunu arttırması ve daha düşük toplam işletme maliyetleri sağlaması olduğunu belirtti.Allison’ın 5. nesil elektronik kontrolleri, yeni nesil global araç elektronik donanımlarına uyumlu ve araç montajı sırasında kolay entegrasyon sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Kontrol sistemi, yakıt tüketimini azaltan yazılım özellikleriyle birlikte üstün verimlilik için en ideal vites değiştirme stratejilerini sunuyor.Allison tam otomatik şanzımanlar, manuel veya otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlarda (AMT'ler) gereken yüksek maliyetli ve zaman alan debriyaj tamir ve değişimlerini geride bırakıyor. Patentli tork konvertörü sayesinde Allison şanzımanların, en iyi performansı sürdürmeleri için sadece periyodik yağ ve filtre değişimleri yeterli oluyor. Böylece bakım-onarım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor.Geleneksel olarak konfor, şehir içi toplu taşımada en önemli konulardan biridir. Allison tam otomatik şanzımanlar, sürücü ve yolcular için daha fazla konfor sunuyor. Otobüs sürücüleri, Allison’ın Kesintisiz Güç Teknolojisi’nin sağladığı kontrollü ve güvenli sürüşün konforu ile çalışıyor.Arıkan; “Konforu sağlayan etkenlerin başında, aracın yürüyen aksamına doğrudan etkide bulunan mekanik parçaların işleyişi geliyor. Şanzıman oranları, daha yumuşak geçişler ile birlikte otomatik şanzımanın toplu ulaşımda ne kadar önemli olduğu ortada. Allison da bu konuda bizlerin güvendiği, tercih ettiği marka oldu” diye belirtti.Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretimine başladığı yeni Novociti Life midibüs modelinde, motor arka bölüme taşınıyor. Allison T2100tam otomatik şanzıman, Novociti Life modeli için Avrupa’da standart olarak sunuluyor.Arıkan, “Şu an için 30’a yakın ülkede distribütörlüklerimiz vasıtasıyla satış yapıyoruz. 2020 yılında bu rakamı 60 ülkeye çıkarıp ciromuzu artırmayı hedefliyoruz. Bu başarıya giden yolda üretimini gerçekleştirdiğimiz araçlar arasında en önemli modellerimizden biri olan Novociti Life, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülkede aktif rol alacak” dedi.