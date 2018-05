Ford Trucks, Beton Fuarı’nda yenileri sergiledi

Anasayfa » Ağır Ticari

30 Nisan 2018, 17:57

Ford Trucks, 25-28 Nisan’da İzmir Fuar Merkezi’nde 10. kez düzenlenen ‘Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nda, Ford Trucks 3533M yeni 6X4 hafif Mikser, 4142P Pompa, ağır inşaat şartları için tasarlanmış 4142XD ve 1842T çekici araçlarını sergiledi.

Ford Trucks’ın damper, mikser, ağır inşaat ve beton pompası tipi araçların aralarında bulunduğu yeni modelleri, hafriyattan hazır betona, sektörün her alanını kapsayan bir çeşitlilik sunuyor. Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara uyum sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, 2250 saate varan akıllı bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor. Ford Trucks inşaat serisi, şantiyelerin zorlu çalışma şartlarında 2150 Nm’ye varan yüksek tork ile yokuşları tırmanırken; 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600 KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW lık frenleme kapasitesi sayesinde rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor.Yeni Ford Trucks inşaat serisindeki diğer önemli bir özellik ise ‘otomatik şanzıman’seçeneği. Ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanan sınıfının lider özelliklerine sahip otomatik şanzıman, sürücülere sunduğu Off-road ve Rocking (Beşik Hareketi) modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. Yüzde 22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak verimin artması sağlanıyor.Ford Trucks yeni 4142 XD inşaat aracı ile en zor inşaat ve şantiye şartlarında üstün dayanıklılık sunuyor. Zorlu zeminlerde sürüşü kolaylaştıran 13R 22,5 Lastik, uzun ömürlü çift diskli kavrama, güçlendirilmiş arka süspansiyon sistemi, yakıt tankı koruyucu ve opsiyonel olarak sunulan karter koruyucu ile Ford Trucks 4142 XD, sağlam araç kavramını yeniden tanımlıyor. Geliştirme süreci ve testleri zorlu şantiye şartlarında tamamlanan 4142XD, en zorlu koşullarda sağlamlığı ve üstün performansı ile sahadaki güvenilir ortağınız olmak için tasarlanan bir araç.Ford Trucks, inşaat sektörü beton işlerinin ihtiyaçlarına hizmet eden 3542M, 4142M, 3542P ve 4142P araçlarına ek olarak; şimdi de 9L motor, kauçuk süspansiyon, disk fren ve 8 ton ön aks kapasitesi ile 6x4 ve 8x4 hafifletilmiş mikser araçlarıyla sektörün ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Ford Trucks, ürün gamına 9L 330 PS gücündeki motor, disk fren ve kauçuk süspansiyon ile ultra hafif 6x4 talebini karşılayacak 3533M ve 8x4 3233M aracını ekleyerek, 980 kg’a kadar hafifletilmiş yeni mikser serisini müşterilerin beğenisine sundu. Üstün darbe sönümleme ve esneklik sunan kauçuk süspansiyon, kolay bakım ve parça değişimi sayesinde aracın serviste geçirdiği süreyi kısaltarak verimi en üst seviyeye taşıyor. Ağırlık avantajı ile daha az seferde daha çok iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi olacak hafif mikser serisi, müşteriye her konuda avantaj sağlayacak.Ford Trucks’ın mevcut 3542M ve 4142M mikser modelleri ise standart disk fren uygulamasının yanında farklı kullanım alanlarına yönelik şanzıman tipleri ve kabin modülleri ile kişiselleştirilebiliyor. 9 m3 ila 12 m3 üstyapıya uygun mikserler, ağır inşaat kullanımına hizmet eden 10 mm’lik 500 MPa dayanımlı şasi ve opsiyonel kauçuk süspansiyon ile hafiflik ve gücü bir arada sunuyor. Ayrıca opsiyonel 12 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile arazi şartlarına uygun kullanım modları mikser serisinde göze çarpan özellikler arasında yer alıyor.Ford Trucks, 13L 420PS lik motor ile güç bulan beton pompası araçlarında da müşterilerine farklı opsiyonlar sunuyor. 6x4 3542P aracı 4500 mm dingil mesafesi ile sunulurken, 8x4 4142P araçlarında 5100 mm ve 6000 mm dingil mesafesi seçenekleri ile 42 ve 47 m’lik beton pompası üst yapısı uygulamasına olanak sağlıyor.Ford Trucks, son 10 yılda yaptığı yeni ürün ve motor teknolojisi yatırımları, tesis altyapı yatırımları, sunduğu hizmetleri ve müşteri beklentilerine yönelik ürün geliştirme gücü ile pazar payını 2 katına çıkardı. Geçen yıl Türkiye’de inşaat segmentinde %33, toplam pazarda ise %27,7 pazar payına ulaşan Ford Trucks, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yatırımlarına devam ediyor. Ağır çalışma şartlarına uygun olarak geliştirilen kamyonları, inşaat alanlarının yeni gözdesi haline gelen hafifletilmiş mikseri ve zorlu şantiye şartlarına uygun olarak üretilen çekileri ile pazarın ihtiyaçlarını karşılayan Ford Trucks, başarısının bir göstergesi olarak 3. Havalimanı inşaatı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi Türkiye’nin dev projelerinde yaklaşık 1.000 adet kamyonuyla yer alıyor.Tüm faaliyetlerini “Her Yükte Birlikte” sloganıyla yürüten Ford Trucks, dünya pazarlarındaki büyümesine de hızla devam ediyor. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından büyümesini Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla devam ettiren Ford Trucks, geçen yıl uluslararası pazarlarda satışlarını %50 arttırdı. Ford Trucks, 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olma ve ürettiği 3 araçtan birini ihraç etme hedefliyle global büyüme planlarını yürütüyor.