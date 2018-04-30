Köklü firma, MAN çekicilerini tercih etti

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30 Nisan 2018, 17:11

Çekiciler, Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ile Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine; Başkent Fiat Uluslar Arası Nakliyat adına Cüneyt Yaşin, Yusuf Yaşin, Cevat Albayrak, Adil Atak, Serhat Karakaya’dan oluşan üst yönetimi ve satışı gerçekleştiren Şensan’ı temsilen ise Genel Müdür Tayfun Kazazoğlu, Kamyon Satış Direktörü Mehmet Demir, Satış Müdürü Ayhan Çağlayan, Satış Danışmanı Engin Karaoğlu katıldılar.Alınan çekicilerin İzmit – Bulgaristan ve Bursa – Fransa hattında çalışacağını belirten Cüneyt Yaşin, “Bilinen üstün niteliklerinin yanı sıra MAN araçlarının sunduğu ekonomik avantajlar, Euro 6C ile birlikte gerçekten de çok önemli bir noktaya taşındı. Rakipsiz yakıt tasarrufunun yanı sıra uzatılan bakım aralıkları ile de işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyorlar. Sunulan bakım paketleri ile de ileriye dönük öngörülebilir bir maliyet avantajı da veriliyor. 30 araçlık yatırım tercihimizde MAN’ın sunduğu teknoloji ve kalitenin yanı sıra sunulan ekonomik avantajlar da belirleyici rol oynadı” açıklamasında bulundu.MAN’ın finansal çözümler, bakım ve uzatılmış garanti paketleri, buy-back gibi sunduğu çok önemli avantajlara vurgu yapan Serkan Sara da, “MAN, yaptığı tüm geliştirmede araç sahiplerini, kullanıcılarını ve çevreyi düşünen bir marka. Bu yaklaşım, MAN’ın 250 yılı aşkın köklü tecrübesi ve ileri Ar-Ge gücü ile geliştirilen teknolojilerden üretime, satıştan Satış Sonrası Hizmetler’e kadar tüm süreçlerimizde belirleyici ana unsurdur. Dolayısıyla MAN’ın geliştirdiği her yeni model, aynı zamanda sınıflarının standart zirvesini, yeni referans çizgisini oluşturmaktadır. Sunduğumuz avantajların yollarda tecrübesi ile MAN araçlarına yönelik ilgi de her geçen gün artmakta, ‘yaşam boyu iş ortağımız’ olarak adlandırdığımız müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kurmaktayız. Bu doğrultuda Başkent Fiat Uluslararası Nakliyat ile de işbirliğimizin daha uzun yıllar güçlenerek süreceğine inanıyoruz” dedi.