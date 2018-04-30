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Fevzi Gandur'a Netlog’dan transfer

Fevzi Gandur'a Netlog’dan transfer

Tarih 30 Nisan 2018, 15:48

Lojistik sektöründe 70 yıllık köklü geçmişi bulunan Fevzi Gandur Logistics’in üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

Yatırımlarının odağında insanı bulunduran şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine, iş dünyasının ve sektörün deneyimli isimlerinden Fahri Dündar getirildi.

Dündar, kariyeri boyunca Unilever, Eczacıbaşı, PakGroup, Compass ve Netlog’da  üst düzey görevlerde ticari ve operasyonel tecrübeye sahip oldu. Şahsi ticari girişimlerde de bulunan Dündar, en son Netlog Lojistik Grup bünyesinde Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dündar, aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.

 

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