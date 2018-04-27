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Mitsubishi servislerinde kampanya

Mitsubishi servislerinde kampanya

Tarih 27 Nisan 2018, 17:50

Mitsubishi Motors, 2014 yılı ve daha eski modelleri için yetkili servislerinde uygulanacak yeni bir servis kampanyasına başladı.

Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında servise gelen araçlara %30 yedek parçada, %20 işçilikte ve %10 yağda indirim sağlanıyor. Ayrıca servis ziyaretinde 500 TL ve üzeri orijinal parça alımlarına yelek veya yağmurluk hediye olarak sunuluyor. Mitsubishi markalı araç sahipleri; 2018 yılı içerisinde yapacakları ikinci servis ziyaretinde ise kampanya indirimlerinden ikinci kez faydalanabiliyor.

 

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