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Brisaspor Konya’da da kürsüdeydi
27 Nisan 2018, 17:46
8 ülkenin katıldığı yarışlarda Brisaspor takımı U-17 birinciliğini elde ederek yine kürsüdeki yerini aldı.
Brisaspor Bisiklet Takımı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2018 Yılı faaliyet programında yer alan ve 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen “Uluslararası Konya MTB Cup yarışlarına katıldı. Meram Tavusbaba mevkiinde yapılan, 8 ülkeden 287 sporcunun start aldığı yarışmada Brisaspor takımı 5 sporcu ile mücadele etti.
Dereceye giren sporcuların ödüllerinin Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz tarafından takdim edildiği yarışmada, Brisaspor takımı Yıldız Erkekler U-17 birinciliğiyle birlikte, Elit Erkekler ve Elit Bayanlar kategorilerinde de derece elde etti.
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