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Lassa, yaz lastikleri kampanyasını yeni bir reklam filmi ile duyurdu

27 Nisan 2018, 17:44

Türkiye'nin en çok tercih edilen lastik markası Lassa, araç sahiplerinin yaz aylarında yola sağlam çıkmalarını desteklemek için yeni bir kampanya başlattı.

Barış Manço’nun sevilen şarkısı “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” ile hazırlanan reklam filmi ile duyurulan kampanya, Lassa’nın sağlam lastikleri ile herkesi memleket yollarında özgürce dolaşmaya davet ediyor.



Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın öncü markası Lassa, yaz döneminde araç sahiplerinin tüm Türkiye yollarında sağlam ve keyifli yolculuklar yapabilmesi için yeni bir kampanya başlattı.



Lassa’nın yeni yaz kampanyası ve reklam filmi hakkında bilgi veren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Kış lastiği döneminde, Barış Manço’nun “Dere Boyu Kavaklar” şarkısından ilhamla hazırladığımız reklam filmi ile önemli bir başarı yakaladık. Bu başarımızı sürdürmek üzere, Nisan ayı itibariyle başlayan yaz lastiği dönemine, yine Barış Manço’nun sevilen eseri “Sarı Çizmeli Meğmet Ağa” ile hazırladığımız reklam filmi ile hareketli bir giriş yaptık. Araç sahipleri yaz mevsiminde uzun seyahatler ve ziyaretler yapıyor, memleketimizin dört bir köşesine yolculuk ediyor. Bu yoğun dönemde aracın yerle temasını sağlayan en kritik parçası olan lastik; seyahatlerin emniyetli ve konforlu geçmesi için büyük önem taşıyor. Lassa da Türkiye yol şartlarına göre tasarlanan, yenilikçi ve sağlam ürünleriyle bu yolculukların vazgeçilmez yol arkadaşı. Bu kapsamda, araç sahiplerini mevsimine uygun lastik kullanımı için de desteklemek üzere yaz lastiği kampanyamızı başlattık. “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısının tanıdık melodisi ve enerjik temposu ile giriş dizesindeki ‘Yaz Dostum’ mesajı kampanya filmimizle özdeşleşti. Böylece bu kampanya ile araç sahiplerinin her zaman, her koşulda yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, özgürce yola çıkmalarına ve gönüllerince gezmelerine destek oluyoruz” dedi.



Türkiye yollarına en uygun lastikleri geliştiren Lassa, 15 Nisan – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 500 TL’lik alışverişlerde 50 TL indirim sağlıyor. Kampanya kapsamında ayrıca Bonus kart sahiplerine peşin fiyatına 9 taksit sağlanıyor ve Bonus Flash ile alışveriş yapanlara 750 TL ve üzeri harcamalarda 50 TL Bonus hediye ediliyor.



