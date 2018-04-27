Mercedes toplu teslimatlarına biryenisini ekledi

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27 Nisan 2018, 17:25

55 adet yeni Mercedes-Benz Tourismo büyük bir teslimat töreni ile 26 farklı firmaya teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde gerçekleşen törenle 55 adet yeni Tourismo, 26 farklı firmaya teslim edildi. Törene Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Murat Kızıltan’ın yanı sıra satışları gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk bayi yetkilileri ile firma yöneticileri de katıldılar.Mercedes-Benz Yeni Tourismo teslimat töreninde Adıyaman Ünal, Artvin Ses, Astor, Ayder Turizm, Ben Turizm, Çağdaş Güven, Çanakkale Truva, Düzce Güven, Efa Turizm, Efe Tur, Isparta Petrol, İkaş Nakliyat, Kamil Koç, Kars Turgutreis, Katırcıoğlu Turizm, Malatya Medine, Modelsan Savunma, Muş Yolu, Özdecan Turizm, Özerciş, Özkaymak, Sakarya Vib, Sorkun Petrol, Turtaş Taşımacılık, Tuzla Restoran, Uz-Tur firmalarına 43 Tourismo 16 2+1, 10 Tourismo 15, 2 Tourismo 16 olmak üzere toplam 55 adet otobüs teslim edildi.Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı konuşmada; “Bugün 55 adet yeni Tourismo otobüsümüzü siz değerli müşterilerimize teslim etmek üzere bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz markasının özel, modern ve markaya özgü sunumuyla ve ağırlıklı olarak AR-GE Merkezimizde geliştirilen yeni Tourismo 15, 16 ve 2+1 araçlarımızı sizlere sunmaktan son derece gurur duyuyoruz. Mercedes-Benz otobüslerine duyduğunuz güvenden dolayı sizlere teşekkür eder, hepinize en iyi dileklerimizi sunarız.” diye konuştu.Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ise tören sırasında yaptığı konuşmada “Bugün burada 26 farklı müşterimize 55 adet yeni Tourismo’yu şehirlerarası ve turizm sektörlerinin öncü firmalarına teslim etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Üretim kapasitemiz daha birçok müşterimizin talebini karşılayabilecek durumda. Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon Avro’luk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165.400 saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi. Yeni Tourismo’nun kullanıcı ve yolcuların konforuna konfor katacağına ve üstün teknolojisi, tasarımı ve güvenlik standartları ile geleceğin otobüsü olduğunu kanıtlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.