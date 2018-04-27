Ford Trucks distribütörünü seçti

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27 Nisan 2018, 16:31

Ford Trucks, Slovakya’daki operasyonları için resmi distribütörü olarak Delta Truck’ı seçtiğini duyurdu.



Duman: “Delta Truck’ın markamızı Slovakya’da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz”

Avrupa’daki büyüme planlarının önemli bir adımı olarak Slovakya’daki bu anlaşma ile Ford Trucks, Slovakya’daki müşterilerine kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunacak.55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Slovakya’da Delta Truck iş birliğiyle açılan ilk tesisini Sheraton Bratislava’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurdu. İş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında Delta Truck Kurucusu Peter Stefko ve Genel Müdürü Ferenc Gögh, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, Ford Trucks Slovakya Ülke Müdürü Barış Akyalçın hazır bulundu.Ford Trucks, ilk olarak 2016 yılında Macaristan distribütörü Delta Truck iş birliğiyle Budapeşte’deki tesisini açmıştı. 2015 yılından bu yana Delta Truck ile iş birliğini sürdüren Ford Trucks, Delta Truck iş birliği ile şimdi de Bratislava’da kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunacak.Slovakya’da distribütör atayarak, önemli bir atılım yaptıklarını belirten Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, Sheraton Otel Bratislava da gerçekleştirilen basın toplantısında şunları söyledi:“İlk iş birliğimizin 2015 yılına dayandığı Delta-Truck ile aynı vizyonu paylaşarak, o günden bu yana önemli atılımlar gerçekleştirdik. 2016 yılında Macaristan ağır ticari pazarına girerken stratejik açıdan çok önemli katkıda bulundular. Şimdi, Slovakya gibi önemli bir pazara ilk kez girerken de buradaki stratejimizi ve alt yapımızı geliştirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Delta Truck ile Macaristan pazarından sonra Slovakya pazarı için de birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortağımız Delta Truck ile birlikte Slovakya’da satış, servis ve yedek parça hizmetlerini, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve rekabetçi çözümlerle sunmayı taahhüt ediyoruz. Delta Truck’ın Macaristan'daki iş birliğimizin ardından yakaladığımız başarılı sonuçları, burada da gerçekleştireceğine ve Ford Trucks’ı Slovakya'da mümkün olan en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz”