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Ziver İnşaat’ın yeni lowbedi
27 Nisan 2018, 16:21
Başta karayolu olmak üzere çok çeşitli alanlarda üstyapı ve altyapı inşaat projeleri üstlenen Ankara’nın önde gelen inşaat firmalarından Ziver İnşaat’ın araç parkının yeni üyesi Yalçın Dorse markalı bir lowbed oldu. İki akslı bu yeni lowbed ile Ziver İnşaat üçüncü kez Yalçın markasını seçti.
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