Mercedes Arocs araçlarıyla Beton İzmir 2018 Fuarı’nda

Anasayfa » Ağır Ticari

27 Nisan 2018, 16:15

Mercedes-Benz Arocs inşaat serisi kamyonları, beton mikserden damperli kamyona, çekicilerden beton pompasına kadar uzanan geniş ürün gamı ile Beton İzmir 2018 Fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk, 25-28 Nisan tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenen Beton İzmir 2018 Fuarı’na katılıyor ve hızlı büyümesini sürdüren inşaat sektörüne verdiği hizmeti güçlendirmek amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geliyor.İnşaat ürün gamı içerisinde ön plana çıkan Mercedes-Benz Arocs 4142 B, Arocs 4142 K ve Arocs 1842 LS araçlarını fuarın “C Salonu”nda sergileyen Mercedes-Benz Türk, fuarda sektörün farklı çözümlere yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs’lar yüksek beygir gücünde Euro 6 motorları, standart olarak sunulan Powershift otomatik şanzımanları, çeşitli üstyapıların kolaylıkla monte edilmesine imkân tanıyan kesintisiz delikli ve mukavemeti artırılmış şasileriyle Beton İzmir 2018 Fuarı boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Beton İzmir 2018 Fuarı’na katılan ve Mercedes-Benz standında ziyaretçiler ile buluşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, “Yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Anadolu’nun bağrında, Aksaray Kamyon Fabrikamıza 470 milyon Avro yatırım yaptık. Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’deki her 3 kamyondan 2’sini biz üretiyoruz. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikamızda 250.000’inci kamyonumuzu banttan indirdik. Araçlarımızı Türkiye pazarı dışında başta Avrupa olmak üzere 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz; ihracat rakamımız fabrikamızın kurulduğu 1986 yılından bu yana 45.000 adedi aştı. Yatırımlarımız tam gaz sürüyor. Tüm bu rakamları daha da yukarıya taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mercedes-Benz Arocs kamyon ve çekicilerimiz her koşulda işinin uzmanı diyoruz. Bu araçlarımızda gücü, sağlamlılığı ve verimliliği harmanlayarak inşaat sektöründeki araç standartlarını tekrar belirledik. Beton sektörünü önemsiyoruz, bu alanda uzun yıllardır Türkiye Hazır Beton Birliği ile işbirliğimizi ve onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Sektörün tüm ihtiyaçlarına yanıt veren ürün gamımızla liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.Mercedes-Benz Türk ve Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 13 yıllık işbirliği, 2018 yılında da sürüyor. Yıl boyu her ay, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde transmikser şoförleri için Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda eğitimler gerçekleştiriliyor.Türkiye Hazır Beton Birliği, mesleki bir kuruluş olarak hazır beton sektörünü her yönden geliştirerek, uluslararası standartlara uygun, kalite bilinci yüksek bir sektör haline getirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine özel ve kamu kuruluşları desteğini alıyor. Bu hedefi destekleyen Mercedes-Benz Türk, 2005 yılından beri kesintisiz olarak transmikser şoförleri kursunun sponsorluğunu üstleniyor. Mercedes-Benz Türk’ün yılların tecrübesine sahip kadrolu uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan ve sürekli güncellenen eğitim içeriği ile teorinin yanında pratik eğitimlerle katılımcıların gerçek senaryolar için en iyi şekilde hazırlanması sağlanıyor. Transmikser şoförlerini mesleki anlamda bilinçlendirmek ve ehliyetli operatörlerin istihdamını teşvik etmek amacıyla bu desteği sağlayan Mercedes-Benz Türk, eğitim içeriğinde araç bakımı, ekonomik ve güvenli sürüş teknikleri, transmikser kullanım kuralları, iş güvenliği gibi birçok farklı ve temel konuyu ele alıyor.Eğitim amacıyla THBB’ne tahsis edilen bir adet Mercedes-Benz mikser üstyapılı eğitim aracı ile kursiyerler teoride edindikleri bilgileri trafiğe kapalı bir alanda sürüş sırasında pratiğe dönüştürme fırsatına sahip oluyorlar. Eğitim aracı üzerinde devrilmeme eğitimi, aracın offroad ve onroad olmak üzere farklı zemin ve şartlarda kullanımına ilişkin bilgiler, uygulamalı olarak veriliyor. Yılda yaklaşık 1.000 kişiye verilen bu eğitimlerin sonunda sınavlar yapılarak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun onayının da bulunduğu sertifikalar veriliyor.Sağlamlığı, gücü ve üstün yakıt ekonomisiyle 120 yıllık tecrübenin ürünü olan Arocs, en zorlu koşullar için üretiliyor. Türkiye pazarına kamyon ve çekici olarak sunulan Arocs, yüksek beygir gücünde Euro 6 motor ve standart Powershift otomatik şanzıman ile donatıldı. İnşaat grubu kamyonlar; damper, mikser ve pompa üstyapıları ile şantiye ve dekapaj alanlarında ve hazır beton taşımacılığında müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Ayrıca Arocs inşaat çekicileri, damper ve mikser römorklarına uygun olarak, zorlu arazi koşullarıda kullanılmak üzere tasarlandı. Bu haliyle Mercedes-Benz Arocs ürün portföyü, inşaat kullanımında en zorlu koşulların üstesinden geliyor.Arocs kamyon ve çekiclerde kullanılan Mercedes-Benz marka otomatik şanzıman ve akslar, motorla uyum içerisinde çalışarak optimum çalışma şartları ve maksimum verimliliği sağlıyor. Arocs’larda standart olarak sunulan ABS’li ve ASR’li elektronik fren sistemi (EBS) ve standart olarak sunulan üç kademeli güçlü motor freni, inşaat sahalarında fren performansını zirveye taşıyor.Arocs 3332 B, 3342 B, 4142 B ve hafif mikser 3236 B araçları ile müşterilerin farklı hacimdeki beton mikser talepleri her anlamda karşılanıyor. Ayrıca mikser ve silobas uygulamalarına uygun olarak tasarlanmış olan Arocs 1842 LS inşaat çekicisi de, inşaat sahalarında güç, sağlamlık ve ekonomikliği ile öne çıkıyor.