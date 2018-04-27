UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen oldu

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27 Nisan 2018, 16:01

UND’de İcra Kurulu Başkanlığı görevine Recai Şen getirildi. Uzun yıllar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Şen, 25 Nisan’da göreve başladı.

Sektörün çatı kuruluşu UND’de Fatih Şener’den boşalan İcra Kurulu Başkanlığı görevine uzun yıllar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda çeşitli görevler yürüten Recai Şen getirildi. Şen, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, kamuda çalıştığı dönemde sektörle ilgili birçok proje ve çalışma yürüttüğünü ve bu düşünce ile yeni göreve başlayacak olmasından dolayı büyük gurur ve heyecan duyduğunu söyledi. Şen, Gümrük Müsteşarlığı Daire Başkanlığı görevini yürütürken 1997 yılından bu yana BM TIR İdari Komitesi toplantılarını UND temsilcileri ile birlikte takip ettiklerini belirterek, “Kamudaki bunca yıllık deneyimden sonra masanın bu tarafında olmak tasarladığım fikir ve projeleri hayata geçirme fırsatı sunması açısından beni çok heyecanlandırıyor.” dedi.1964 yılında Gümüşhane’nin Torul ilçesinde doğan Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitimi sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak kamuda çalışma hayatına başladı. 1996 -2009 yıllarında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2009 – 2013 yılları arasında T.C. Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği görevini yürüttükten sonra 2014 yılından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Başmüfettiş olarak görevine devam etti.Recai Şen, kamuda çalıştığı dönem boyunca Türkiye’nin Avrupa Birliği Tek İdari Belge ve Ortak Transit Sözleşmelerine uyumu projesinde Ulusal Koordinatörlük, AB Kaynaklı “Gümrük 2007” teknik yardım programının Türkiye Koordinatörlüğü, Uluslararası TIR taşımacılığı konusunda en yüksek karar mercii olan BM TIR İdari Komitesi’nin 2001-2003 yılları seçilmiş Başkanı olarak uluslararası görevlerde yer aldı. Ayrıca uluslararası TIR Sözleşmesi gereğince oluşturulan ve 65 ülkenin TIR uygulamalarını inceleyen TIR Yürütme Kurulunun (TIRExB) seçilmiş üyeliği ve Gümrük Müsteşarlığı AB Uyum süreci Proje liderliğini yürüttü.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen Recai Şen, Türkiye-Rusya Federasyonu Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Projesini hazırlayarak hayata geçirdi.