Iveco, Beton İzmir’de Yeni Stralis X-WAY’ı tanıttı

27 Nisan 2018, 15:27

Fuarda, segmentinin en yüksek yükleme kapasitesine sahip olan yeni Stralis X-WAY aracını tanıtan IVECO, ayrıca off-road kamyonu ASTRA ve 12 metreküplük miksere sahip TRAKKER aracını da sergiledi.





Yeni STRALIS X-WAY: Toplam sahip olma maliyeti ve alanındaki en iyi yükleme kapasitesi ile kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor

Boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram

Yakıt tüketimini her türlü koşulda minimize eden “Akıllı Yardımcılar”

Her müşterinin ihtiyacına göre 3 farklı opsiyonu var

IVECO ASTRA: En zorlu off-road işleri için tasarlandı

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen çok geniş ürün yelpazesine sahip

Her türlü koşulun aracı: TRAKKER

Yataklı, yataksız, yüksek ve alçak kabin seçenekleri var

Eurotronic şanzıman standart



Sınıfında en güçlü motor frenine sahip

25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, 300 metrekarelik standıyla yer alan IVECO, Stralis X-WAY dışında en ağır görevlerin üstesinden başarıyla çıkan damperli off-road kamyonu ASTRA ve 12 metreküplük miksere sahip TRAKKER aracı yer aldı.Basın toplantısında konuşan IVECO Türkiye genel müdürü Roberto Camatta şunları söyledi:”X-Way’in ürün gamımıza eklenmesi ile IVECO off road ağır vasıta segmentinde hafif “off road”dan ağır “off road”a kadar çok geniş bir ürün gamına sahip hale geldi. X-Way’i Avrupa ile aynı anda pazara sunuyoruz. IVECO her zaman müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak ürünlerini geliştirmiştir. X-Way de bu yaklaşımın bir ürünü amacımız müşterinin toplam sahip olma maliyetini düşürmektir. Özellikle hafriyatda müşteri “on road” çekici tercih ediyordu ancak bu araçlar yükleme ve boşaltma sahalarına girdiğinde sorunlar yaşanıyordu, şimdi X-Way çekici hem çelik tampon ve kalın şasisi ile hem bir “off road” kadar sağlam hem de uzun yolda bir “on-road” çekici konforuna sahip. ”Yeni Stralis X-WAY’in 8x4 şasiye sahip Super Loader versiyonu özellikle beton mikserleri düşünülerek tasarlanmış. 8 bin 845 kilogram boş ağırlığı ile dikkat çeken Stralis X-WAY’in Super Loader versiyonu alanındaki en yüksek yükleme kapasitesine sahip. Sunduğu yüksek verimlilik sayesinde inşaat ve kentsel hizmet sektöründe çıtayı yükselten yeni Stralis X-WAY, kullanıcısına yeni iş fırsatları sunuyor.UTAC (United Test and Assembly Center) tarafından yapılan bağımsız testlerde 9 litrelik, 400 beygir güce sahip motoru ve 8x4’lük şasisiyle yeni Stralis X-WAY’in boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram olarak ölçüldü. 8 bin 845 kilogramlık boş ağırlığı ile özellikle beton mikseri gibi müşteri kârının yükleme kapasitesine bağlı olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor. IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği ve güvenlik teknolojileriyle efsanevi off-road sağlamlığını bir araya getiren yeni Stralis X-WAY, Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ile kullanıcısına yüksek verimlilik sunuyor.Stralis XP’de kullanılan ve yakıt tüketimini yüzde 11.2 oranında azalttığı TÜVSÜD tarafından da onaylanan teknolojiler Yeni Stralis X-WAY’de de bulunuyor. Sınıfının en iyisi Hi-Tronix otomatik vitesi ve HI-MUX elektrik, elektronik düzeni ile yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca teknoloji harikası HI-CRUISE sistemi eco-roll, öngörücü vites değişimi ve öngörücü seyir kontrolü gibi sürüşe yardımcı özellikler araçta yer alıyor. Öte yandan “Akıllı Yardımcılar” da yakıt tüketimini her türlü koşulda minimize ediyor. Patentli Hi-SCR egzoz işleme sistemi, nitro oksit oranlarında yüzde 97’lik azalma ile sınıfının en iyisine sahip olan yeni Stralis X-WAY, aktif rejenerasyona ihtiyaç duymayarak bakım masraflarını düşürürken aracın yolda olduğu süreyi artırıyor.Yeni Stralis X-WAY, modüler yaklaşımı ekstreme taşıyarak hafif damperliden beton mikserine her göreve uygun eklentiler sunuyor. Her müşterinin ihtiyacına göre üç farklı opsiyonu bulunuyor: On road set up özellikleri Stralis’in tüm on-road karakteristiklerini barındırıyor. En iyi görüşü ve kabin erişilebilirliğini sağlıyor. Ek olarak çoklu aks versiyonları da mevcut. Off road set up seçeneğinde yüksek hareket kabiliyeti off-road homologasyonlarıyla tam uyumlu. On+’da ise en çekici off-road on-road özelliklerin birleşimi müşteriye sunuluyor.Petrol, gaz, madencilik, ağır inşaat ve ağır nakliye sektörleri için özel olarak tasarlanan IVECO ASTRA, ağır ve çok ağır işler için hafif damperden rijit damperlere ve belden kırmalı damperlere kadar pazardaki en geniş ürün yelpazesine sahip. IVECO ASTRA’da yüksek performanslı güç aktarma organından yalın elektronik tasarıma varıncaya kadar her detay, en zorlu yerlerde, en zor işlere göre tasarlanmış.Ürün gamında kamyon şase (HD 9 serisi), rijit kaya (RD Serisi), belden kırmalı kaya (ADT Serisi) ve ağır nakliye çekicileri bulunan ASTRA’nın HD 9 kamyon şase ürün gamında Euro 6 normunda 6X4, 8X4 ve 8X6 konfigürasyonlarını üretiyor. Kendi sınıfında rakipsiz şase yapısı (202.00 NM Şase Burulma Direnci), yüksek motor gücü (Iveco tarafından da kullanılan Cursor motorlar ve 500 ve 560 HP seçenekleri), müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen çok geniş yelpazedeki ağır hizmet tipi versiyon seçeneklerine sahip olan IVECO ASTRA, yalın üretim prensibi, rakiplerine göre daha yüksek teknik taşıma kapasitesi sunması ile öne çıkıyor. Yıllardır Türkiye pazarında yer alan IVECO ile büyük oranda parça uyumluluğu bulunun ASTRA, Euro 6 normunda, EGR’siz, SCR sistemi ile çalışıyor ve rejenerasyona ihtiyaç duymuyor. ASTRA’nın Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetleri 2016 yılından itibaren IVECO Araç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyor.TRAKKER serisi, her türlü hava ve arazi şartlarında hatta en zorlu arazilerde çalışması için tasarlanıyor. TRAKKER serisi, Dakar Rallisi’nde en zorlu arazi şartlarında ve sert koşullarda test ediliyor. Sağlamlık, güvenilirlik, verimlilik ve ileri teknolojisi ile TRAKKER, her türlü koşulda başarıya koşuyor.Trakker serisinde; 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 dingil düzenli kamyonlar ve yine bu düzendeki çekiciler ile 8x4, 8x8 dingil düzenli kamyonlar bulunuyor. 10 milimetreye kadar çıkan şasi kalınlıkları ile Türkiye şartlarının gerektirdiği yüksek dayanıklılık değerlerini karşılayan TRAKKER serisi, inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde sınıfındaki rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. İnşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde çok uzun yıllar hizmet veren TRAKKER serisi araçlar, şasilerinin yanı sıra tüm ana komponentlerinin de sağlamlığıyla biliniyor.TRAKKER, hazır beton mikseri, beton pompası, vinç ya da damper gibi çeşitli görevler için, Türkiye’deki şartlara ve taleplere uygun olarak “misyona özel versiyonlar” halinde konfigüre ediliyor.Araçlar isteğe bağlı olarak yataklı veya yataksız, alçak veya yüksek kabin seçenekleriyle sunuluyor. Parabolik, yığma ya da havalı süspansiyon seçenekleri misyona uygun olarak seçilebiliyor. Tüm bunların yanında, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok seçenekli bir opsiyonel donanım yelpazesi de aracın zengin standart donanımına ilaveten müşteriye sunuluyor. TRAKKER, dar alanlarda, zaman zaman çok zorlu pozisyonlarda manevra yapmak zorunda kalan bu sektörün sürücüleri için üstün manevra kabiliyeti sunuyor.Araçlarda Eurotronic şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüke ve yola göre en uygun vites seçeneğini otomatik olarak seçerek hem yakıt hem de baskı balata masraflarını düşüren Eurotronic şanzıman, sürücüye olağanüstü konfor sunduğu gibi, aynı zamanda sürücü hatalarından kaynaklanan motor, şanzıman ve diğer aktarma organı hasarlarının da önüne geçiyor. Yokuş-kalkış desteği (Hill Holder), damper versiyonlarda retarder gibi fonksiyonel özellikler de yine standart donanımda yer alıyor.Cursor 13, 410HP ve 500 HP güçlü motorlar ile donatılan TRAKKER’da motor freni 464 kW 2400 d/d güce sahip olup retarder opsiyon olarak sunuluyor. TRAKKER serisi sınıfında en güçlü motor frenine sahip. Şantiye şartları için tam çelik tampon, far koruma standart olarak yer alıyor. Ayrıca ön güneşlik de standart olarak sunuluyor. Yeni TRAKKER araçlarda üst yapı uygulamaları için daha çok fonksiyona ve esnekliğe sahip ara modül (expansion modul) kullanılıyor.