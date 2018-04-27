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Fiat Pratico ve Ducato alanlara OPET’te 1 yıllık %20 indirim

27 Nisan 2018, 15:07

Fiat Professional için Nisan ayına özel yepyeni bir kampanya devreye alınıyor.

Nisan ayında; 1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni nesil turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğiyle ön plana çıkan Fiat Pratico veya ailenin tecrübeli üyesi Fiat Ducato modellerinden birini satın alan ticaretin erbaplarına, 1 yıl boyunca tüm OPET istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor.



Fiat Professional ailesinde bahar aylarına özel fırsatlara bir yenisi daha ekleniyor. Ticaretin erbapları, Nisan ayı boyunca, gerçek anlamda ortaklığın tadını çıkarıyor. 30 Nisan tarihine kadar Fiat Professional Ailesi’nde 1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni nesil turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğiyle ön plana çıkan Fiat Pratico ve ailenin tecrübeli üyesi Fiat Ducato modellerinden birini satın alanlara, tüm OPET istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor. İndirimden yararlanabilmek için bu işbirliğine özel olarak tasarlanan OPET Ortak Kart ile ilgili Fiat yetkili satış noktalarından kayıt yapılarak kart-plaka-şasi ve cep telefonu numarası eşlemesi yapılması gerekiyor.



Nisan ayının sonuna kadar; Pratico ve Ducato modellerinden birini satın alanlar, sınıfının en az yakan ticarilerine sahip olmanın yanında tam 1 yıl boyunca geçerli olacak akaryakıt indiriminden yararlanabiliyor.



