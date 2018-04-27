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Allison, Busworld İzmir'de otobüsler için tam otomatik şanzımanlarını sergiledi

Allison, Busworld İzmir'de otobüsler için tam otomatik şanzımanlarını sergiledi

Tarih 27 Nisan 2018, 15:01

Allison Transmission, İzmir’de düzenlenen Busworld Türkiye’de otobüsler için en iyi yakıt tasarrufunu sunmak üzere tasarlanan tam otomatik xFE şanzıman modellerini tanıttı.

Allison tam otomatik şanzımanlar, sürücüler için artırılmış performans, yolcular için sarsıntısız, konforlu  ulaşım ve filolar için daha az bakım maliyetleri dahil olmak üzere birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlara ek olarak Allison xFE modelleri, otobüslerde yüzde 7’ye varan ekstra yakıt ekonomisi sağlıyor. Allison Transmission, Busworld Fuarı ziyaretçilerine XFE modellerini tanıtırken, mükemmel bir performans ve verimlilik dengesi sunan yakıt tasarrufu teknolojisi FuelSense 2.0 ile ilgili bilgi verdi. Fuarda Allison xFE ürün gamından T3270R xFE modeli sergilendi.



Allison, fuar boyunca 2000, 3000 ve 4000 tam otomatik şanzıman  serileri ile ilgili bilgileri de paylaştı. Aynı zamanda Anadolu ISUZU, yeni Novo Citi Life modelini Allison Torqmatic T2100 tam otomatik şanzıman donanımı ile fuarda sergiledi. T2100 xFE Fuelsense 2.0Max şanzıman donanımı ile sergilenen BMC Neoport, fuarda ilgi gören araçlar arasında yer aldı.




 

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