Isuzu'ya 3 ödül

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27 Nisan 2018, 13:26

Dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition, Türkiye’de Anadolu Isuzu fabrikalarında tasarlanıp üretilen 3 farklı aracı ödüllendirdi.

1 platinium ve 2 gold tasarım ödülü kazanan Isuzu araçlarını, Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezindeki Türk tasarımcılar ve mühendisler tasarladı.Dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık gördü.Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren A’Design Award & Competition kurulu, Isuzu Visigo’yu üst düzey ödül olan “Platinium A’Design Award” ile ödüllendirdi. Visigo, sadece bir otobüs olmaktan ziyade, yolculuk arkadaşı olmak için tasarlanırken, dış tasarımı güçlü, karakteristik ve aerodinamik öğeleriyle dikkat çekmektedir. İç tasarımı ise ev hissine sahip, maksimum ferahlık ve konforu sunmaktadır.Turquality kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. 8 metre midibüs segmetinde kompakt ölçülerine rağmen geniş bir iç hacim sunan Novociti Life, motorun arka kısma alınmasıyla da servis bakım müdahalelerini kolaylaştırmasıyla ön plana çıkıyor.Alçak tabanlı tasarımıyla engelli yolcuların ve yaşlıların rahatlıkla kullanabildiği Isuzu Novociti Life, tarihi ve turistik bölgeler ile dar sokaklar gibi kentsel alanlarda yoğun olarak hizmet vermeyi amaçladığı için, kullanıcıları ile daha yakın temas halinde olacak. Bu bağlantıyı güçlendirmek için daha yumuşak, dostça bir yüz ile tasarlandı. Bu tasarım aracı mümkün olduğunca küçük tutarken, iç mekanı dayanıklı ve geniş tasarımıyla tüm gereksinimleri karşılıyor.A’Design Award & Competition jürisi tarafından ödül almaya layık görülen bir diğer araç ise Isuzu’nun son yıllarda başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yoğun ilgi gören otobüsü Citiport. Geçen senelerde “European Bus&Coach Week”te ödül hanesine eklediği “Avrupa’nın en konforlu toplu ulaşım aracı ödülü”nün yanına, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü de ekleyerek büyük bir başarıya imza atan Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getirmektedir. Yan kısımdaki kayar hat levhası görünürlüğü attırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına konforlu bir yolculuk sunmaktadır.Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezi, 2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2015 yılında önemli bir yatırımla 6220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçen Anadolu Isuzu Ar-Ge departmanı, bugün 100’e yakın Ar-Ge çalışanıyla kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs geliştirme aşamalarını gerçekleştirerek, Isuzu markasını toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma segmentinde en iyi konuma getirmek için çalışıyor. Elektrikli otobüs projesi ve akıllı mobilite sistemleri konusundaki çalışmalarını devam ettiren Anadolu Isuzu Ar-Ge ekibi, 2019 yılında bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezi çalışmalarını üniversitelerle birlikte yürütüyor. Gelecek nesillere bu konuda imkan tanıyan ve patent başvurularında onların desteğini de alan Anadolu Isuzu Ar-Ge Departmanı, 2017 yılında en fazla patent başvurusu yapan otomotiv markalarından biri olarak dikkat çekiyor.