Mutlular Transport filosunu Tırsan ile genişletti

25 Nisan 2018, 12:16

Tırsan, soğuk zincir taşımacılığının önde gelen firmalarından Mutlular Transport’a 10 adet Tırsan Frigo T.SRI C teslim etti. Yeni araçlarıyla soğuk zincirin en önemli halkasını garanti altına alan Mutlular Transport, Tırsan avantajlarıyla verimliliğini artıracak

Soğuk zincirin en önemli tamamlayıcısı Tırsan Frigo, sunduğu avantajlarla sektörde ağırlığını artırıyor. Iğdır merkezli hizmet veren Mutlular Transport da tercihini yüksek koruma ve yüksek satış sonrası desteğinden yana kullandı ve filosuna 10 adet Tırsan Frigo kattı. Tırsan Adapazarı fabrikasında düzenlenen törene Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu Mutlular Transport sahipleri İsmail Akan, Mutluhan Akan ve Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katılım gösterdi.Tırsan Yönetim Kurulu başkanı Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmada, bozulabilir ürünlerin taşımasında soğuk zincirin önemine vurgu yaptı ve Mutlular Transport’un yıllardır müşterilerine en ideal çözümü sunduğunu söyledi. Nuhoğlu, “Bozulabilir ürünlerin taşınmasında soğuk zincirin her halkası büyük önem taşıyor. Bu halkaların en önemlisi de taşımada kullanılan araçlardır. Zincir kırıldığında insan sağlığı ciddi tehlike altına girerken, büyük bir israf ve verimsizlikler ortaya çıkıyor. Sunduğumuz çözümlerle ürünleri taşıma esnasında her türlü hava ve sıcaklık koşullarından koruyarak soğuk zincirin devamlılığını sağlıyoruz” ifadesini kullandı. Tırsan’ın ATP’nin devreye girmesinden 3 sene önce mevzuata uygun araçlar ürettiğini belirten Nuhoğlu ‘’ Mevzuat yürülüğe girdiğinde Tırsan müşterileri hiç bir extra yatırım yapmadan işlerine devam ettirer.’’ dedi.Mutlular Transport sahibi İsmail Akan da yaptığı konuşmada, soğuk zincir taşımaları kapsamında donmuş ürünler, balık, ilaç ile meyve-sebze taşımaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Başta Türkmenistan olmak üzere Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’ya hizmet sunduklarını aktaran Akan, soğuk zincirin en önemli halkasını oluşturan araçları seçerken ürün kalitesine büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Tırsan kompozit panel ile soğutucu ünitelerimizin çok daha az mazot tükettiğine şahit olduk. Tabi bunun sebebi de kesinlikle üstün izolasyon kalitesi. Daha net ifade etmek gerekirse dış cephe mantolaması olan bina ile olmayan bina kadar fark yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Filolarında kullandıkları 200 adet farklı Tırsan ürünü olduğunu söyleyen Akan, “Tırsan ürün kalitesi ile zaten rakipsiz. Biz nakliyeciyiz yani araçlarımızın tekerleğinin sürekli dönmesi lazım, Tırsan'ın yaygın servis ağı ve yetkin kadroları sebebi ile araçlarımızda oluşan hasar ya da arızalara günler değil saatler içinde çözüm getirebiliyoruz. Tırsan Frigo aracını da kalitesinden emin olduğumuz için tercih ettik. Her türlü koşulda en yüksek performansı alacağımız Tırsan Frigo ile verimli ve sorunsuz hizmetler sunacağız” dedi.