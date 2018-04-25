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New Holland’ın bahçe traktörleri ‘Bahçe Günleri’ etkinlikleri için sahaya iniyor

New Holland’ın bahçe traktörleri ‘Bahçe Günleri’ etkinlikleri için sahaya iniyor

Tarih 25 Nisan 2018, 11:44

New Holland, Bahçe Günleri kapsamında 24 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında, bahçe traktörlerini sahada düzenleyeceği özel demo etkinliklerinde çiftçilerle buluşturuyor.

TürkTraktör’ün lider markası New Holland, büyüyen bahçe tarımını göz önünde bulundurarak geliştirilen bahçe serisi traktörlerini çiftçilerle kendi illerinde buluşturuyor.

Yıllardır müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en doğru ürünleri ve en yeni teknolojileri sunan New Holland, düzenleyeceği Bahçe Günleri Etkinlikleri kapsamında bahçe traktörlerini 6 farklı noktada çiftçilerle buluşturuyor.

İlki 24 Nisan 2018’de Akhisar’da gerçekleştirilen New Holland Bahçe Günleri etkinlikleri 5 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

İznik, Isparta, Adana, Adıyaman ve Birecik’te de gerçekleştirilecek etkinliklerde çiftçilere New Holland’ın bahçe ürün gamı hakkında bilgilendirmeler yapılırken; New Holland T480B, TTB, TTJ, TD4B ve T4F Serisi traktörleri ile New Holland bahçe ekipmanlarını bire bir deneyebilecekleri test sürüşleri de organize edilecek.



 

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