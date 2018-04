Türkiye’de “Yılın Otomobil Fotoğrafı”

Anasayfa » Otomobil

25 Nisan 2018, 11:28

Mutlu Akü ve Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve yılın otomobil fotoğrafının belirlendiği ‘Fotoshow’ yarışmasının kazananı belli oldu.

OGD üyelerinin katılabildiği “Fotoshow Yarışması”nın finalinde birincilik ödülü Mahmut Ali Özyön oldu.Mutlu Akü ve Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) işbirliğiyle düzenlenen “Mutlu Akü- OGD Fotoshow Otomobil Fotoğrafları” yarışmasının finali “Türkiye’de Yılın Otomobili Gala Gecesi”nde gerçekleştirildi.6 ay süren yarışma boyunca Mutlu Akü CEO’su Göksel Paker, OGD Başkanı Ufuk Sandık ve Ünlü Fotoğrafçı Sefa Yamak’tan oluşan Fotoshow jürisi, 158 fotoğrafı değerlendirdi. Her 2 ayda bir yapılan değerlendirmeler sonucunda her dönemin ilk 3’e giren fotoğrafları ödüllendirildi.Finalde ise 3 dönemde birincilik elde eden fotoğraflar arasında yapılan değerlendirme sonunda, “Yılın Otomobil Fotoğrafı” belirlendi.2018 Yılında Hayata değer katan Yılın Otomobil Fotoğrafı’nın sahibi ve Fotoshow’un birincisi “Mahmut Ali Özyön” oldu. Özyön ödülünü Mutlu Akü CEO’su Göksel Paker’in elinden aldı.Fotoshow’u otomotiv sektörünün hayatın her alanında olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu Akü Ceo’su Göksel Paker, yarışmaya katılan tüm OGD üyelerine de teşekkür etti. Paker, yarışmayı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.