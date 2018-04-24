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Kordsa’nın12. kez ödülleri dağıttı

Kordsa’nın12. kez ödülleri dağıttı

Tarih 24 Nisan 2018, 15:36

Ödül töreni, 20 Nisan’da Kordsa’nın İzmit tesisinde gerçekleşti. Törene diğer Kordsa tesisleri canlı olarak bağlandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa’nın, 2006‘dan bu yana global düzeyde her yıl öne çıkan yüksek performanslı tesislerini, başarılı projeleri ve bu başarıda katkısı bulunan çalışanlarını ödüllendirdiği “All Stars Ödülleri”, bu yıl da sahiplerini buldu.

İnovasyonu tüm çalışmalarının merkezine koyan lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa’nın, kurum içindeki iyileştirme ve inovasyon çalışmalarını takdir etmek, yaygınlaşmasını sağlamak ve diğer çalışanlara ilham vermek ve teşvik etmek amacıyla başlattığı kurum içi ödüllendirme sistemi All Stars Ödülleri, 20 Nisan tarihinde 12. kez sahiplerini buldu. Tören, Kordsa’nın İzmit’teki fabrikasının yönetiminde gerçekleşti ve ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya’daki şirketlerle canlı bağlantı gerçekleşti.



Kordsa’nın Endonezya’daki şirketinden bir çalışanın Türkiye’ye gelerek sunduğu bu yılki All Stars Ödül töreninde, 129 proje ve 1163 aday yarıştı. Her yıl, bir öncekinden daha fazla projenin yarıştığı All Stars Ödülleri’nde; Kordsa tesisleri arasından maliyet iyileştirme, en iyi finansal performans, en iyi iş güvenliği performansı gösteren tesisler ödüle hak kazandılar. Bireysel ödüllerde ise Kordsa çalışanlarının projeleri inovasyon yaklaşımı, en iyi gelişim gösterme, en iyi proje takımı, global sinerji, maliyet projeleri, patentlerin ticari onayı ve TPM çalışmaları başlıklarında değerlendirildi.

Tören açılışında konuşma yapan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Kordsa’nın 2017 yılındaki başarılarından, yatırımlarından, geliştirdikleri yeni teknolojilerden ve iş birliklerinden bahsederek, tüm Kordsa çalışanlarına katkılarından ve çabalarından dolayı teşekkür etti. 2006 yılından beri verilen All Stars Ödülleri’nin, Kordsa’nın sürekli kendini yenileyen, sınırlarını zorlayan, global anlamda öncü ve örnek konumuna olan katkısının altını çizen Çalışkan, çalışanlarına şöyle seslendi: “İnovasyona dayalı ve daima mükemmelin peşinde giden güçlü bir kurum kültüründen geliyoruz. Kurumsal değerlerimize bağlı kalarak, daha iyinin peşinde gitmeye devam edeceğiz.”

 

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