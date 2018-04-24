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Mitsubishi L200’lerde kampanya

Mitsubishi L200’lerde kampanya

Tarih 24 Nisan 2018, 15:29

Mitsubishi, otomatik vitesli L200’lerde Nisan ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere 12.500 TL’lik indirim imkanı sunuyor

2018 yılının ilk üç ayında pick-up segmentinin en çok satılan picku-upı L200’de Nisan ayı sonuna kadar geçerli indirim kampanyası bulunuyor. Kampanya kapsamında otomatik vitesli L200 modelleri 12.500 TL’ye varan indirimlerle Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcılarında  satışa sunuluyor.

L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 8 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu artırarak sürdürüyor.

 

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