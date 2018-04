Anasayfa » Güncel

Toyota’nın interaktif shoowroom uygulaması yılın en iyi inovasyonu seçildi

24 Nisan 2018, 13:08

“Yılın En İyi İnovasyonu” ödülünde zirvede yer alan Toyota’nın bu projesi ile müşteriler showroomlara gitmeden tüm modeller hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan bilgi alabiliyor.

Toyota, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya başladığı Toyota İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards" ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.



Toyota’nın uzman danışmanları üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlük ile müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değerlendiriyor. Otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistem ile Toyota müşterileri, danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebiliyor. Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapılmış ve bu sistem ile de 75 otomobil satışı da gerçekleştirilmiş durumda.



Bu ödülle birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Planlama Müdürü Erkan Aytürk de Toyota’nın öncüsü olduğu dijitalleşme ve bilgi sistemleri alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü “Yılın CIO'su” ödülünü de aldı. "IDC CIO Awards" kapsamında başvurulan kategori değerlendirmeleri dışında, Türkiye’nin önde gelen CIO’larından ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor ve "CIO of the Year" ödülünün sahibi de bu şekilde belirleniyor. Süreçlerinde her zaman teknolojiyi en etkin ve rasyonel bir biçimde uygulayan bir otomotiv markası olan Toyota, bilgi sistemleri alanında devreye aldığı uygulamalarla dijitalleşme alanında öncü olmayı sürdürüyor.



Toyota’ya İnteraktif Showroom Projesi ile “Yılın En İyi İnovasyon” ödülünü getiren kazandıran "IDC CIO Awards" ödülleri dünyanın 110 ülkesinde 54 yıldır araştırma, stratejik planlama, inovasyon ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti veren ve sektörde büyük bir saygınlığı olan IDC firması tarafından düzenleniyor. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 46 büyük firması 90 proje ile katıldı.