TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Toyota’nın interaktif shoowroom uygulaması yılın en iyi inovasyonu seçildi

Toyota’nın interaktif shoowroom uygulaması yılın en iyi inovasyonu seçildi

Tarih 24 Nisan 2018, 13:08

“Yılın En İyi İnovasyonu” ödülünde zirvede yer alan Toyota’nın bu projesi ile müşteriler showroomlara gitmeden tüm modeller hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan bilgi alabiliyor.

Toyota, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya başladığı Toyota İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards"  ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Toyota’nın uzman danışmanları üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlük ile müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değerlendiriyor. Otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistem ile Toyota müşterileri,  danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebiliyor. Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapılmış ve bu sistem ile de 75 otomobil satışı da gerçekleştirilmiş durumda.

Bu ödülle birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Planlama Müdürü Erkan Aytürk de Toyota’nın öncüsü olduğu dijitalleşme ve bilgi sistemleri alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü “Yılın CIO'su” ödülünü de aldı. "IDC CIO Awards" kapsamında başvurulan kategori değerlendirmeleri dışında, Türkiye’nin önde gelen CIO’larından ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor ve "CIO of the Year" ödülünün sahibi de bu şekilde belirleniyor. Süreçlerinde her zaman teknolojiyi en etkin ve rasyonel bir biçimde uygulayan bir otomotiv markası olan Toyota, bilgi sistemleri alanında devreye aldığı uygulamalarla dijitalleşme alanında öncü olmayı sürdürüyor.

Toyota’ya İnteraktif Showroom Projesi ile “Yılın En İyi İnovasyon” ödülünü getiren kazandıran "IDC CIO Awards"  ödülleri dünyanın 110 ülkesinde 54 yıldır araştırma, stratejik planlama, inovasyon ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti veren ve sektörde büyük bir saygınlığı olan IDC firması tarafından düzenleniyor. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 46 büyük firması 90 proje ile katıldı.  

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Türk halkı elektrikli araç istiyor

 Türk halkı elektrikli araç istiyor Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda ulusal ölçekte yapılan araştırma, tüketici...

Kordsa’nın12. kez ödülleri dağıttı

 Kordsa’nın12. kez ödülleri dağıttı Ödül töreni, 20 Nisan’da Kordsa’nın İzmit tesisinde gerçekleşti. Törene diğer Kordsa tesisleri canlı olarak bağland...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı