TÜYAP Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı bugün başlıyor

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24 Nisan 2018, 13:01

Otomobil tutkunlarını tek çatı altında toplamaya hazırlanan TÜYAP Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı, 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında kapılarını açıyor.

Büyük merak ve heyecanla beklenen Fuar için son hazırlıklarını da tamamlayan TÜYAP Adana, 6 gün boyunca otomobil tutkunları ağırlayacak. Fuarın otomobil sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; “ 6. Çukurova Otoshow Fuarımızın bölgedeki araç satışlarına olumlu katkı yapması bekliyoruz. Ticari hareketliliğin yaşanacağı fuarımızda; her segmentten otomobil, SUV, 4x4, hafif ticari araçlar, kamyonetler ve pick-up’lar sergilenecek. Tüm otomobilseverleri Fuarımıza bekliyoruz” dedi.Merakla beklenen Çukurova Otoshow Fuarına geri sayım başladı. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Fuar, kapılarını 24 Nisan’da TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Çukurova Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Fuar; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş. desteği ile düzenleniyor. 5 yıllık bir aradan sonra açılacak olan 6. Çukurova Otoshow Fuarı, bölgede büyük ses getirecek. Her segmentte aracın sergileneceği fuar, 6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.Otomotiv sektörüne canlılık getirmesi planlanan 6. Çukurova Otoshow Fuarı hakkında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; “Fuarımızda özel araçların bulunacağı bir alan da oluşturuyoruz. Bu alanda; klasik araçlar, motosikletler ve elektrikli araçlar sergilenecek. Görsel bir şölenin yaşanacağı Fuarımızda, özel araç şovları da yapılacak.”dedi.Sektör hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alagöz; “Otomotiv sektörü üretimde bulunduğu ekonomiye yüksek katma değer sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran, ihracat kanalıyla döviz geliri kazandıran, müşterisi olduğu birçok sektörün gelişimine katkıda bulunan savunma, ulaştırma ve altyapı gibi stratejik alanları geliştiren, lokomotif sektörler arasında yer alıyor. 2016 yılı itibarıyla 4 trilyon dolar ile dünya ekonomisinin yaklaşık %5’ini oluşturan otomotiv sektörü dünyanın en büyük 4. ekonomisine tekabül ediyor. Türkiye’de bu önemli sektörün ana aktörlerinden biri olmak için son yıllarda yapmış olduğu AR-GE çalışmalarıyla da sektördeki iddiasını dünyaya gösteriyor.” dedi.Otoshow Fuarlarının önemine değinen Alagöz; “Son teknoloji araçlar, fuarımızda yer alacak. Fuarımızda gençlerin yaptıkları araçlara özel bir yer veriyoruz. Yeni nesil elektrikli araçlar da fuarımızda ilgilileri ile buluşacak.” diye konuştu.Son model araçların sergileneceği Fuarda, 29 Nisan Pazar günü düzenlenecek özel etkinlik ile Fuar alanının çevresine kurulacak sahnede DJ’ler müzik yapacak. Drift showların ve motosiklet gösterilerinin yapılacağı etkinlikte, offroad showları da yapılacak.Girişlerin ücretli olduğu 6. Çukurova Otoshow Fuarını, 24-25-26-27-28 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatlerinde, 29 Nisan’da ise 10.00 ile 20.00 ziyaret edilebilirsiniz.