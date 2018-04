Anasayfa » Güncel

Kordsa, Sürdürülebilir Markalar Konferansı’ndaydı

24 Nisan 2018, 11:58

18-19 Nisan’da Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenen Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nın bu yılki teması “İyi yaşamı yeniden tanımlamak” idi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Murat Oğuz Arcan, Sürdürülebilir Markalar 2018 kapsamında düzenlenen “Teknoloji ile Geleceği Tasarlamak” isimli panele moda tasarımcısı Arzu Kaprol ile birlikte panelist olarak katıldı.



Amacı sürdürülebilirlik için yeni bir iş anlayışı ve marka değeri oluşturmak ve buna ilham vermek olan Sürdürülebilir Markalar Konferansı, her yıl iş dünyasında küresel düşünce liderleri ve profesyonelleri ile markaları buluşturuyor. Konferans, bu yıl 18-19 Nisan’da Fairmont Quasar İstanbul’da yerli ve yabancı 70’in üzerinde konuşmacının katılımı ile gerçekleşti. Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nın 2018 teması “İyi yaşamı yeniden tanımlamak” oldu.



Konferansta 2 gün boyunca marka stratejisi, iletişim, inovasyon, tasarım, tüketici beklentileri gibi konularda sektörlerinde lider konumdaki marka ve profesyonellerin yer aldığı birçok konuşma ve panel gerçekleşti.



Açık inovasyon anlayışı ile değişim ve dönüşüme liderlik eden lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa, Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nın katılımcıları arasında yer aldı. Kordsa İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Murat Oğuz Arcan Sürdürülebilir Markalar Konferansı kapsamında 19 Nisan’da düzenlenen “Teknoloji ile Geleceği Tasarlamak” isimli panele dünyaca ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol ile birlikte panelist olarak katıldı. Kordsa olarak yaşamı güçlendirirken iyi yaşamı yeniden tanımlayan, sürdürülebilirlik anlamında dünyanın geleceğine katkı sağlayan çevreci teknolojiler ürettiklerinden bahseden Murat Oğuz Arcan, şunları dile getirdi: “Gelecek önümüzde bizi bekliyor. Ancak bazen geleceği sadece beklemekle kalmayıp onu şekillendiren, yaratıcı ve öncü olarak hareket etmeniz gerekir. İşte Arzu Hanım da bu önemli kişilerden biri ve işte bu noktada yollarımız kesişiyor. Biz de teknik tekstil alanında benzer malzemeleri lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme iş kollarımızda geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörü yeniden tasarlıyoruz ve dönüştürüyoruz. Kordsa olarak ‘Yaşamı Güçlendiriyoruz’ hedefiyle çıktığımız yolda biz her adımımızla, her yatırımımızla ‘sürdürülebilir teknolojiler’ yaratmaya çalışıyoruz. Dünyaya teknoloji ihraç eden bir marka olarak faaliyet gösterdiğimiz üç alanda da yaşamı kolaylaştıran, daha verimli ve en önemlisi çevreci teknolojiler üretmek için çalışıyoruz.”



Teknolojiyi geliştiren bir şirket olarak Kordsa’nın ürettiği malzemelerle ulaşımı nasıl yeniden tasarladığına vurgu yapan Arcan, sözlerine şöyle devam etti: “Gelecek büyük atılımlara, dönüşümlere ve ilerlemeye gebe ancak gelecek bize aynı zamanda büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Eğer gelecekte var olabilmek istiyorsak, çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha iyi bir yaşam bırakabilmek istiyorsak hepimizin bu taşın altına elini koyması gerekir. İş dünyasının, karar vericilerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi geleceğin sürdürülebilir olmasını sağlamanın en önemli adımlarından biri.



Ve ‘konunun uzmanlarıyla bir araya gelmek’ ve birlikte teknoloji geliştirmek yani açık inovasyon konusu ‘iyi bir yaşam’ inşa etmek adına çok önemli. Dünyada artık akıllı firmalar, geliştirdikleri teknolojileri sır gibi saklamıyor, teknolojilerini başkalarının kullanımına da açıyor. Açıyor ki, bu konuda çalışan başka bir firma da alsın, üzerine bir taş da o koysun.



Yani ancak iş birlikleri arttıkça ve konunun uzmanları bir araya geldikçe daha iyi bir yaşamın formülüne ulaşabiliriz.”