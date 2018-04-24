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Continental’den yaz kampanyası

Continental’den yaz kampanyası

Tarih 24 Nisan 2018, 11:27

Continental, düzenlediği yaz kampanyası kapsamında 20 Nisan – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Continental marka 4 adet binek, 4x4, SUV veya hafif ticari yaz lastiği alan tüm sürücülere Deluxe Ahşap Okey Takımı hediye ediyor.

Üstelik Worldcard ile peşin fiyatına 6 taksit imkanı da sağlanıyor. Continental ayrıca kış lastiklerinizi de bir sonraki sezona kadar güvenle saklayarak sizi bu zahmetten kurtarıyor.

Continental, havaların ısınmasıyla araçlarını yaza hazırlayan ve lastiğini değiştirmek isteyen kullanıcılarına özel bir kampanyaya* imza atıyor. 20 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Continental marka 4 adet binek, 4x4, SUV veya  hafif ticari yaz lastiği alan herkese Continental Logolu Deluxe Ahşap Okey Takımı hediye ediliyor. Üstelik Worldcard ile peşin fiyatına 6 taksit imkânı da sağlanıyor.

Continental’den lastikleriniz için özel saklama hizmeti
Mevsimine uygun lastik kullanımının hem bireysel hem toplam trafik güvenliğinin sağlanması için önemini vurgulayan Continental, güvenliğin yanı sıra sürüş konforunun artacağına da dikkat çekiyor.  

Continental, konusunda uzman ve donanımlı Continental yetkili satıcılarında uygun koşullarda ve güvenle kullanıcılarına Lastik Saklama Hizmeti de sunuyor.  Continental yetkili satıcıları sayesinde lastiklerinin durumlarıyla ilgili bilgiye sahip olan tüketiciler, üst seviyede montaj hizmeti de alabiliyor.

*Kampanya 20 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılarda ve Lastik evlerinde geçerlidir. Kampanya, stoklarla sınırlıdır ve başka kampanya ile birleştirilemez. Kampanya internet satışlarını kapsamamaktadır.

 

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