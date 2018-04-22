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Prometeon ve Orkun Group beraber çalışıyor

22 Nisan 2018, 14:29

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group araçlarında Pirelli marka ticari lastikleri tercih ediyor.

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group, Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye ile Eylül 2016’da başlayan çözüm ortaklığı anlaşmasını 2018 yıl sonuna kadar uzattı. Orkun Group, lastik tedarikinin yanı sıra Prometeon Türkiye’nin filolara yönelik geliştirdiği ProTruck hizmetlerinden de faydalanıyor.



Alt yapı faaliyetlerinde 1,5 yıldır Pirelli marka G ve Q segmenti ticari lastikleri tercih eden Orkun Group, filo ve tedarik yönetiminde sunduğu avantajlar nedeniyle Prometeon Türkiye ile olan iş birliğini uzattı. Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz’e Pirelli marka ticari lastiklerini tercih etmesi ve yeni sezonda da iş ortaklığını devam ettirmesinden duyulan memnuniyet nedeniyle bir plaket takdim etti.



Orkun Group ile yenilenen iş birliği konusunda çok mutlu olduklarını ifade eden Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe en çok tercih edilen marka Pirelli ticari lastikler oldu. Türkiye’nin altyapı faaliyetleri alanında en yüksek tüketimine sahip ve en prestijli şirketlerinden biri olan Orkun Group’un yeni dönemde de bizi çözüm ortağı olarak görmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Böylece bu alanda lider iki marka güç birliği yapmaya devam edecek” diye konuştu.



İş birliğine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, “Araç filomuz dünya çapında önemli altyapı projelerinde oldukça yıpratıcı şartlarda görev alıyor. Bu sebeple bizim için lastik maliyetini düşürmek ve lastik performansını artırmak son derece önemli bir konu. Hem Pirelli ticari lastiklerinin zorlu saha şartlarındaki performansı hem de Prometeon Türkiye’nin ProTruck çatısı altında sunduğu çözüm paketleri ve saha mühendislerinin profesyonel yaklaşımı bizim için ideal bir iş birliği. Bu sayede 2017 yılında önemli bir maliyet düşüşü ile beraber işimizde de verim elde ettik. 2018 yılında iş birliğini devam ettiriyor olmaktan mutluyuz” dedi.



3. Havalimanı inşaatına en çok lastiği Prometeon Türkiye sağlıyor

Orkun Group’a ait 500 kamyondan 350 adeti İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nde görev alıyor. Prometeon Türkiye, 3. havalimanı inşaatına en fazla lastik tedarik eden markası. Yaklaşık 25 bin adet yeni lastik ihtiyacının 10 binden fazlası Pirelli marka ticari lastikler ile Prometeon Türkiye tarafından sağlanıyor. Tüm bu süreçlerde 13R22,5, 385/65R22,5, 295/80R22,5 ve 315/80R22,5 model Pirelli markalı ticari lastikler ile inşaat alanında çalışan yüklenicilerin bir numaralı lastik tercihi oluyor.



Orkun Group lastik maliyetlerini ProTruck sayesinde düşürecek

Orkun Group, yapılan iş birliği kapsamında Prometeon Türkiye’nin ProTruck filo yönetimi hizmetlerinden de faydalanacak. Prometeon Türkiye bu kapsamda Orkun Group’a ihtiyaç tespiti, saha çalışmaları, hurda analizi, zamanında tespit ve müdahale, doğru hava basıncı uygulaması, stok yönetimi ve bulunabilirlik gibi hizmetler de sunacak.

Prometeon Türkiye, premium marka Pirelli ticari lastiklerle beraber sunduğu ProTruck hizmetleriyle müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmayı ve ana işlerine odaklanmalarını sağlamayı hedefliyor. ProTruck çatısı altında sunulan hizmetler araç başına yıllık 3.000 TL tasarruf vadediyor.



