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Mercedes-Benz Türk “Beton İzmir 2018 Fuarı”nda olacak

22 Nisan 2018, 14:23

Mercedes-Benz Türk, 25-28 Nisan tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Beton İzmir 2018 Fuarı’na katılarak hızlı büyümesini sürdüren inşaat sektörüne verdiği hizmeti güçlendirmeyi ve sektör temsilcileriyle bir arada olmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Arocs ürün gamı içerisinde ön plana çıkan Mercedes-Benz Arocs 4142 B, Arocs 4142 K ve Arocs 1842 LS araçlarını C salonundaki standında sergileyecek olan Mercedes-Benz Türk, fuarda tüm ilgilileri karşılamaya hazırlanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs’lar yüksek beygir gücünde Euro 6 motorları, kesintisiz delikli profilleri, çok çeşitli üstyapıların kolaylıkla monte edilmesine imkân tanıyan yeni ve mukavemeti artırılmış şasileriyle “Beton İzmir 2018 Fuarı” boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Mercedes-Benz Arocs inşaat serisi kamyonları, beton mikserden damperli kamyona, çekicilerden beton pompasına kadar uzanan geniş ürün gamı ile her koşulda işinin uzmanı olup; gücü, sağlamlığı ve verimliliği tek bir noktada buluşturarak inşaat sektörüne yönelik araçların geçmişine yeni bir imza atıyor ve inşaat alanındaki standartları tekrar belirliyor.



