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Ergun Özdamar TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı oldu

22 Nisan 2018, 14:22

Türkiye traktör pazarının lider üreticisi TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine uzun yıllardır Koç Grubu şirketlerinde farklı görevlerde

bulunan Ergun Özdamar atandı.



TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Ergun Özdamar, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamladı.



İş hayatına 1991 yılında Uygulama ve Sistem Destek Uzmanı olarak Koç Sistem’de başlayan Özdamar, 1995 yılında transfer olduğu Tofaş’ta 12 yıl boyunca sırasıyla Elektronik Mühendisi, Sunucu ve Ağ Yönetim Personeli, Bilgi Güvenliği ve Sistem Yönetim Mühendisi olarak farklı pozisyonlarda çalışmalar yaptı.



Ergün Özdamar 2007 yılında Koç Holding’de Bilgi Teknolojileri Denetim Grup Yöneticisi olarak yer aldı ve bu görevini 2010 yılına kadar sürdürdü.



TürkTraktör çatısı altındaki görevine 2010 yılında Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak başlayan Ergun Özdamar, 2016 yılı ortasında devreye alınan ve şirketin tedarikçiden müşteriye kadar uzanan uçtan uca tüm süreçlerini adresleyerek üretim başta olmak üzere tedarik zincirinden satış sonrasına kadar kullanılan ayrık tüm mimarileri tek çatı altında birleştiren teknolojik dönüşüm projesi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin hayata geçirilmesinde kilit rol oynadı.



Türk Traktör’deki çalışmalarına Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Ergun Özdamar, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör’ün; yurtiçi/yurtdışı siparişlerin planlanması, alınan siparişlere karşılık nihai ürünlerin yurtdışından ithal edilmesi, TürkTraktör bünyesinde üretilecek siparişlerin üretim planlarının yapılması, üretim için gereken parçaların tedarik edilmesi ile depolama ve lojistik sürecinin yürütülmesi, yarı mamül ve nihai ürünlerin yurtiçi/yurtdışına sevk edilmesi, ürün değişiklik sürecinin koordinasyonunun sağlanması çalışmalarından sorumlu olacak.



