TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Ergun Özdamar TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Ergun Özdamar TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Tarih 22 Nisan 2018, 14:22

Türkiye traktör pazarının lider üreticisi TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine uzun yıllardır Koç Grubu şirketlerinde farklı görevlerde
bulunan Ergun Özdamar atandı.

TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Ergun Özdamar, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1991 yılında Uygulama ve Sistem Destek Uzmanı olarak Koç Sistem’de başlayan Özdamar, 1995 yılında transfer olduğu Tofaş’ta 12 yıl boyunca sırasıyla Elektronik Mühendisi, Sunucu ve Ağ Yönetim Personeli, Bilgi Güvenliği ve Sistem Yönetim Mühendisi olarak farklı pozisyonlarda çalışmalar yaptı.

Ergün Özdamar 2007 yılında Koç Holding’de Bilgi Teknolojileri Denetim Grup Yöneticisi olarak yer aldı ve bu görevini  2010 yılına kadar sürdürdü.

TürkTraktör çatısı altındaki görevine 2010 yılında Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak başlayan Ergun Özdamar, 2016 yılı ortasında devreye alınan ve şirketin tedarikçiden müşteriye kadar uzanan uçtan uca tüm süreçlerini adresleyerek üretim başta olmak üzere tedarik zincirinden satış sonrasına kadar kullanılan ayrık tüm mimarileri tek çatı altında birleştiren teknolojik dönüşüm projesi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin hayata geçirilmesinde kilit rol oynadı.

Türk Traktör’deki çalışmalarına Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Ergun Özdamar, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör’ün; yurtiçi/yurtdışı siparişlerin planlanması, alınan siparişlere karşılık nihai ürünlerin yurtdışından ithal edilmesi, TürkTraktör bünyesinde üretilecek siparişlerin üretim planlarının yapılması, üretim için gereken parçaların tedarik edilmesi ile depolama ve lojistik sürecinin yürütülmesi, yarı mamül ve nihai ürünlerin yurtiçi/yurtdışına sevk edilmesi, ürün değişiklik sürecinin koordinasyonunun sağlanması çalışmalarından sorumlu olacak.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

TÜRKLİM yeni başkanı İbrahim Dölen

 TÜRKLİM yeni başkanı İbrahim Dölen 2015 yılından bu yana Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten M. Kenan Selçu...

Delphi, Dumanoğlu ile Türkiye’den 67 ülkeyi yönetecek!

 Delphi, Dumanoğlu ile Türkiye’den 67 ülkeyi yönetecek! Delphi Technologies’de Ş. Reşat Dumanoğlu, 2018 itibariyle Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü gö...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı