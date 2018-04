Tırsan Bolu-Düzce’nin önde gelen nakliyecileriyle buluştu

Anasayfa » Üstyapi

22 Nisan 2018, 14:15

Tırsan, 11 Nisan Çarşamba günü Bolu ve Düzce’nin önde gelen nakliyecileriyle Bolu’da düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi.

170 nakliyecinin yer aldığı yemekte katılımcılar, 2017 yılı değerlendirmesi, 2018 yılı yatırımları sektörün geleceği, üretim süreçleri, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi alırken, Tırsan tenteli perdeli SCS X+ aracını yakından inceleme fırsatı buldular.Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle her zaman nakliyecilerin önünü açan ve yeni fırsatlar sunan Tırsan, düzenli olarak gerçekleştirdiği nakliyeci buluşmalarına Bolu ve Düzce’de devam ediyor. Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Tırsan Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kaya, ARKAS Sigorta Genel Müdürü Özlen Çetiner gibi sektörün önde gelen iş adamları eşlik etti. 170 kişinin katılım gösterdiği toplantıda bölge nakliyecilerine sektörün geleceği, yeni teknolojiler, yeni ürünler ve Ar-Ge merkezleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ziyaretçiler Tırsan’ın yüksek taşıma kapasitesi, verimlilik ve düşük işletme maliyeti sunan Tenteli perdeli SCS X+ aracını detaylı olarak inceleme fırsatı buldu.Türkiye’nin bu zamana kadar farklı kültürlere köprü olduğunu ve bunun birçok fırsat barındırdığını vurgulayan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “İhracatımız son 3 yıldır sürekli olarak artıyor ve büyümesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde taşımacılık sektöründe birtakım zorluklar yaşanıyor. Fakat yine de bu bölgeler her dönemde bizim için büyüme konusunda çok önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin Rusya’da taşımacılık sektörüne ciddi oranda fırsatlar sunuluyor. İlk başta büyük zorluklar yaşadığımız Rusya pazarında şirket olarak bölgeyi yakından takip ettik ve 2012’de Tula’da güçlü bir altyapıya sahip olan fabrikamızı açtık. Bugün, bu fabrikada Rusya koşullarında kanıtlanmış ürünlerimizi üreterek farkındalık yaratıyoruz. Hemen arkasından Kazakistan, Türkmenistan, sonrasında ise Özbekistan’da önemli projeler gerçekleştiriliyor. Biz de 41 yıldır sektöre öncülük eden lider bir şirket olarak bu fırsatları değerlendirmeyi sürdürüyoruz” dedi.Nakliyecilerle olan ilişkilerinin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirten Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Bugün hem siz değerli dostlarımızla bir araya gelmekten hem de eski günleri konuşma fırsatı bulmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tırsan olarak 41 yıldır aralıksız olarak sektörün lideriyiz ve gurur verici işler yapıyoruz. Bu sene de kendimizden emin bir şekilde ilerleyerek 10 bin araç üreteceğiz. Bunlardan 7 bin 500 tanesi Almanya ihracatına yönelik olacak. Yılın ilk 3 ayında toplam 1.913 ihracat gerçekleştirdik.Bunun yanı sıra geçen yıl Almanya’daki ikinci fabrikamızı hizmete sunduk. Şu anda hem Goch hem de Ulm’de iki fabrikamızla tüketicilerimizle buluşuyoruz. Ayrıca Hollanda, Fransa, İtalya ve İngiltere’de de satış şirketlerimiz ve kanallarımız bulunuyor. Rusya’da ise 2012’de büyük bir fabrika açılışı gerçekleştirdik, şu anda 1.000’in üzerinde treyler satıyoruz” dedi.1977’de kurulan bir Türk firması olarak çok sayıda önemli başarıya imza atabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Nuhoğlu, “41 yıldır Tırsan’ın başındayım ve geriye dönüp baktığımda, 1.500 çalışan arkadaşımızın ürettiği araçlarla tüm Avrupa’da büyük nakliye şirketlerine çok sayıda araç sattık ve satmaya devam ediyoruz. Bu başarıyı ise sizden aldığımız güç ve destekle elde ettik. Yıllardır açık ara pazar lideri olmamız, bulunduğumuz sektörü geliştirmemiz, ürünlerimizi sürekli yenileyerek hayata geçirmemiz ve bunların tümünü sizlerin desteğiyle geliştirmemiz, Avrupa’daki başarımızı da güçlendirdi. Yüzde 100 yerli bir şirket olarak yurtdışında başarıyla varlığımızı sürdürmek guru verici. Sizlerin de desteğiyle yeni başarılar elde etmeye ve her zaman müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.Karayolu taşımacılık sektörüne 41 yıldır aralıksız hizmet veren Türkiye’nin lider şirketi Tırsan, her daim müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ürünler üreterek, müşterilerine çözüm sunuyor. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Tırsan, 28 Nisan’da Adapazarı’nda yeni low-bed üretim hattının temel atma törenini gerçekleştirecek.